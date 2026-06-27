Brian Brobbey soutient Cody Gakpo : « Cela montre à quel point notre groupe est soudé. »

Les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise soutiennent pleinement Cody Gakpo, a affirmé Brian Brobbey à la NOS. Samedi, l’attaquant et sa compagne Noa van der Bij ont annoncé sur Instagram le décès de leur fils à naître durant la grossesse.

« Tout le monde compatit bien sûr à sa douleur », a déclaré Brobbey. « Nous étions au courant depuis quelques jours déjà. Nous essayons simplement d’être là pour lui. S’il a besoin de nous, nous sommes là pour lui. S’il a besoin d’espace, nous sommes là pour lui aussi. »

Selon l’attaquant, cette épreuve tragique souligne la cohésion du groupe Oranje. « C’est certain. Surtout les entraîneurs, mais aussi les joueurs, bien sûr. Comme je l’ai dit : tout le monde essaie d’être là pour lui. »

Samedi soir, la KNVB a confirmé à De Telegraaf que Gakpo resterait bien dans le groupe des Oranje pour la Coupe du monde. « C’est évidemment une bonne nouvelle », juge Brobbey. « C’est un joueur très important pour nous. Alors oui, c’est une très bonne nouvelle. »

Van der Bij a annoncé la nouvelle sur Instagram samedi : leur fils Elijah Raphael, attendu en octobre, est décédé in utero.

« C’est le cœur brisé que nous vous annonçons que notre fils est décédé pendant la grossesse », a écrit Van der Bij. « Nous l’aimerons pour toujours. Il restera à jamais notre fils. »

Gakpo a lui-même réagi sur les réseaux sociaux : « C’est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée et de nous laisser un peu d’espace. Merci de votre compréhension. »