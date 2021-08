Brest-PSG, des absences de poids et plusieurs retours côté parisien

Le PSG a dévoilé le groupe de 23 joueurs convoqués pour affronter Brest ce vendredi. Un groupe sans Neymar et Messi, mais marqué par les retours.

Victorieux lors de ses deux premiers matches de championnat à Troyes (1-2) et contre Strasbourg (4-2), le Paris Saint-Germain veut réaliser la passe de trois. Ce vendredi soir (21h00), le vice-champion de France se déplace dans le Finistère, sur la pelouse du Stade Brestois. Un déplacement à négocier sans plusieurs de ses stars.

Lionel Messi et Neymar, débuts retardés

Peu avant midi, le club francilien a dévoilé le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour affronter les hommes de Michel Der Zakarian. Un groupe dans lequel ne figurent pas Neymar et Lionel Messi, restés dans la capitale. Revenus de vacances sur le tard après avoir disputé la Copa America, les deux anciens du FC Barcelone devront attendre encore un peu pour retrouver l'entente qui avait fait les beaux jours du club catalan. Mais les deux stars ne sont pas les seules à manquer à l'appel.





En effet, présents dans les deux premiers groupes de la saison, Edouard Michut et Xavi Simons ne sont pas du déplacement, eux qui s'entraînent depuis jeudi avec les U19. Leandro Paredes (reprise) va lui aussi devoir patienter, au même titre que les défenseurs Sergio Ramos, Colin Dagba et Juan Bernat. Alexandre Letellier continue pour sa part ses soins pour sa lésion aux adducteurs, tandis que Sergio Rico et Layvin Kurzawa potentiellement en instance de départ, ne verront pas la Bretagne. À noter aussi l'absence surprise de l'international espagnol Pablo Sarabia qui ne faisait pas partie de la liste des blessés communiquée jeudi par le Paris Saint-Germain.

Plusieurs retours pour compenser

Si plusieurs éléments manquent à l'appel, Mauricio Pochettino peut toutefois compenser avec de nombreux retours. Et non des moindres. Touché par le Covid-19, Idrissa Gueye effectue son retour. Au même titre que Marco Verratti, Angel Di Maria et Marquinhos. Des joueurs cadres, qui pourraient néanmoins prendre place sur le banc. Arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma fête sa première dans le groupe. Le portier italien vient faire jouer la concurrence avec Keylor Navas.

Brest-PSG : Abdou Diallo, plus qu'une alternative à gauche​

Dans ces conditions, Kylian Mbappé, déjà auteur d'un but en Ligue 1 cette saison, sera à nouveau le fer de lance du PSG face à Brest. Resté muet face à Strasbourg, l'international français était apparu en grande forme, à l'origine du but contre son camp de Ludovic Ajorque et ayant été double passeur décisif.