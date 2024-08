Brest, les griefs d'Eric Roy contre ses dirigeants après la défaite contre l'OM

L’entraineur de Brest, Eric Roy, s’est emporté contre ses dirigeants après la débâcle contre l’OM, samedi.

Le Stade Brestois recevait l’Olympique de Marseille samedi à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Un début de saison qui s’est transformé en cauchemar pour les Brestois, pulvérisés par les Phocéens sur un score de 5 buts à 1. Déçu de ce résultat, l’entraineur breton, Eric Roy, a envoyé un message cinglant à l’endroit de sa direction après le match.

L’amertume d’Eric Roy après Brest – OM

Brest n’a pas existé face à l’OM, ce samedi. Dépassés par l’évènement, les Bretons ont assisté, impuissants, au récital des Phocéens. Le tout, sous les yeux d’Eric Roy qui ne cache pas son amertume en fin de match.

« La première période n'est pas si mauvaise. Mais tu es mené rapidement et tu rates un pénalty qui te permet de revenir au score. On a été trop indiscipliné, on n'a pas été assez bon sur les transitions, moins équilibré que d'habitude face à une équipe qui a tiré sept fois, cadré cinq fois et marqué cinq buts. Sur les XG, il n'y a qu'un écart d'un but donc le score est assez lourd. Greenwood est un grand joueur. Ils ont été efficaces, pas nous et on l'a payé cher », lance le technicien français.

Eric Roy réclame du renfort à sa direction

3e du dernier exercice de la Ligue 1, Brest commence donc sur de mauvaises bases cette campagne. De mauvaise augure pour une équipe bretonne qui dispute la Ligue des Champions, cette saison. Cependant, Brest a payé le départ de plusieurs de ses joueurs comme Lilian Brassier ou encore Steve Mounié. Des départs qu’Eric Roy demande à sa direction de compenser au plus vite.

« Aujourd'hui, on n'a pas les armes. Il manque des joueurs et on a eu la grosse blessure de Bradley Locko. On n'est pour l'instant pas armé. Je veux rester positif et penser qu'on se renforcera d'ici la fin du mercato. Je pense que mon équipe offrira encore de belles soirées et on a fait face à une équipe en pleine réussite », lâche le coach de Brest.