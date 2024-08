OM, De Zerbi s'enflamme après la victoire contre Brest

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé après la victoire contre Brest, samedi.

L’Olympique de Marseille a lancé sa saison ce samedi avec un choc contre le Stade Brestois à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Pour la première de Roberto De Zerbi dans le championnat français, les Phocéens se sont largement imposés face aux Bretons (1-5). Une victoire écrasante qui a fait réagir le technicien italien en fin de match.

Roberto De Zerbi adoube ses joueurs

La patte de Roberto De Zerbi se fait déjà voir. Pour son premier match officiel de la saison, l’OM a pulvérisé Brest avec une victoire écrasante de 5 buts à 1. Un résultat qui porte l’empreinte des recrues estivales à l’image de Geronimo Rulli, Mason Greenwood et Elye Wahi. En fin de match, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction vis-à-vis de son équipe.

« Je suis très content, c'est une belle victoire, on partait de loin car on avait un effectif à reconstruire. En seconde période, on a fait preuve de mental pour aller chercher la victoire. Tout le groupe a réussi une belle rencontre même s'il y a encore des choses à améliorer », confie le technicien transalpin au micro de BeIN Sports.

Leonardo Balerdi met en garde ses coéquipiers pour la suite

Outre Roberto De Zerbi, Leonardo De Zerbi a aussi donné ses impressions au terme de la rencontre. Nommé capitaine pour cette saison, le défenseur argentin est mesuré dans ses propos. S’il félicite ses coéquipiers pour le récital face aux Brestois, Leonardo Balerdi annonce que l’OM devra corriger ses erreurs avant les prochaines échéances.

« On a bien commencé. On a marqué tous les buts possibles. On a fêté avec les supporteurs parce qu'ils sont toujours là. Avec tout le respect pour Brest, qui est une belle équipe, on est contents. On est prêts mais il faut voir match après match. On va se reposer et voir ce qu'on a fait de bien et de moins bien parce qu'il manque des choses je pense », déclare-t-il.