Brésil : Dimitri Payet (enfin) décisif avec Vasco de Gama

Fin de la sécheresse pour Dimitri Payet en Serie A brésilienne. L’ancien milieu de l’OM s’est enfin montré décisif avec ses nouvelles couleurs.

C’est un ouf de soulagement pour Dimitri Payet et le Vasco de Gama. Il aura fallu sa septième apparition pour la nouvelle recrue offensive de la formation brésilienne pour trouver le chemin des filets. Et de la meilleure des manières d’ailleurs.

Dimitri Payet porte Vasco dans un match inoubliable

Ne faisant plus partie des plans futurs de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a été libéré par la formation phocéenne cet été. Après sept années en deux passages dans le club du Sud de la France, le natif de Réunion, qui était dans le viseur de plusieurs écuries, a opté pour le championnat brésilien. Un choix fait par respect pour l’OM alors que Nantes l’avait approché pour le faire revenir.

Alors, Dimitri Payet a signé avec le club du bas de tableau de la Serie A brésilienne, Vasco de Gama. L’ancien de West Ham United a paraphé un bail jusqu’en juin 2025 avec le club brésilien. Mais depuis, l’ancien numéro 10 de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Mais cette nuit, l’ancien milieu de terrain offensif français (38 capes, 08 buts) a réussi à se montrer décisif. S’il avait délivré une passe décisive, Payet vient d’ouvrir son compteur buts. En effet, le Vasco de Gama a accordé son hospitalité à Fortaleza dans le cadre de la 27e journée de la Serie A brésilienne. A l’occasion, l’ancien Phocéen a inscrit l’unique but de la partie, offrant la victoire à son équipe d’un joli tir du gauche à l’entrée de la surface qui trompe João Ricardo (1-0, 58e).

Payet réagit à son premier but avec Vasco de Gama

Cette victoire étriquée (1-0) permet à Vasco de Gama de quitter la zone rouge, totalisant 30 points et désormais à la 16e place devant Santos (17e) et Goias (18e) avec qui il compte le même nombre de points sauf à la différence de but. Après son but, Payet se fait remplacer quelques minutes plus tard par Mateus Carvalho (76e). A sortie, il aura reçu une ovation méritée de la part des supporters présents au Stade São Januário.

Après le match, Payet n’a pas caché sa joie d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. « Il fallait que je retrouve du rythme pour me sentir plus à l’aise. Marquer mon premier but face à ce public, c’est incroyable », a-t-il indiqué.