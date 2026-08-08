Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Said El MalaGetty

Traduit par

Bras de fer autour de Said El Mala : le BVB aurait formulé une offre finale XXL - Cologne évoque une « tarification flexible »

Bundesliga
Mercato
Eintracht Frankfurt vs FC Koeln
Eintracht Frankfurt
FC Koeln
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Coupe
S. El Mala

Chaque jour apporte de nouveaux chiffres dans la tentative du Borussia Dortmund pour s’attacher les services de la révélation El Mala, du 1. FC Cologne. Samedi, Sky et Express ont livré des versions différentes au sujet de la prochaine offre.

L’Express de Cologne dit avoir eu vent d’un package d’une valeur totale de 55 millions d’euros : 48 millions d’indemnité fixe, plus deux millions de bonus très faciles à atteindre et cinq millions de bonus pas trop difficiles à atteindre composeraient la prétendue dernière offre de Dortmund, après plusieurs refus essuyés.

Selon le journal, il y aurait toutefois un point de discorde : le FC voudrait obtenir un pourcentage de 10 % sur une future revente dès le premier euro, tandis que le BVB ne proposerait « que » 10 % sur le bénéfice d’un éventuel futur transfert de l’ailier.

L’Express connaîtrait prétendument bien d’autres chiffres : El Mala devrait signer pour cinq ans au BVB et percevoir dès son arrivée un salaire annuel de cinq millions d’euros. Il recevrait en outre le numéro 10 chez le vice-champion.

Said El Malagetty

Un autre média évoque cinq millions d’euros de moins

Sky livre une version quelque peu différente de la situation : selon cette source, le BVB ne voudrait pas investir plus de 50 millions d’euros, bonus compris, pour El Mala et transmettre cette offre au début de la semaine prochaine.

Indépendamment de tous les jeux de chiffres avancés par les médias, le 1. FC Cologne reste serein. Samedi, El Mala figurait dans le onze de départ pour le test grandeur nature face au vainqueur de la Coupe d’Espagne, la Real Sociedad Saint-Sébastien, battu 2-1 par le club de Bundesliga.

Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
FFC
FC Koeln crest
FC Koeln
FCK
Super Coupe
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

« Aujourd’hui, alors que nous sommes ici sous le soleil de Müngersdorf, je dirais : je suis totalement détendu et je pars du principe qu’il sera sur les terrains de Bundesliga cette année pour le 1. FC Cologne », a déclaré Thomas Kessler à MagentaSport.

thomas kessler koelngetty

Le patron du FC Thomas Kessler : prix affiché ? Quel prix affiché ?

Le directeur général sport du FC n’a pas voulu commenter d’éventuelles négociations avec le BVB, mais il s’est montré assez éclairant au sujet des chiffres relayés dans de nombreuses rumeurs.

« Le prix affiché est un sujet que je n’ai jamais communiqué publiquement. Je n’ai jamais dit qu’il y avait un prix affiché », a déclaré Kessler. « Il existe une fourchette dans laquelle nous, au 1. FC Cologne, disons que nous sommes prêts à discuter. Quant à savoir si cela débouchera sur un accord, laissons cela en suspens. »

Et d’ajouter : « Nous reprenons dans quelques semaines et le marché bouge. Nous travaillons aussi encore sur une ou deux recrues. La fixation du prix est flexible selon la demande. Nous ne devrions pas nous enfermer là-dedans. »


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google