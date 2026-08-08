L’Express de Cologne dit avoir eu vent d’un package d’une valeur totale de 55 millions d’euros : 48 millions d’indemnité fixe, plus deux millions de bonus très faciles à atteindre et cinq millions de bonus pas trop difficiles à atteindre composeraient la prétendue dernière offre de Dortmund, après plusieurs refus essuyés.

Selon le journal, il y aurait toutefois un point de discorde : le FC voudrait obtenir un pourcentage de 10 % sur une future revente dès le premier euro, tandis que le BVB ne proposerait « que » 10 % sur le bénéfice d’un éventuel futur transfert de l’ailier.

L’Express connaîtrait prétendument bien d’autres chiffres : El Mala devrait signer pour cinq ans au BVB et percevoir dès son arrivée un salaire annuel de cinq millions d’euros. Il recevrait en outre le numéro 10 chez le vice-champion.

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Un autre média évoque cinq millions d’euros de moins

Sky livre une version quelque peu différente de la situation : selon cette source, le BVB ne voudrait pas investir plus de 50 millions d’euros, bonus compris, pour El Mala et transmettre cette offre au début de la semaine prochaine.

Indépendamment de tous les jeux de chiffres avancés par les médias, le 1. FC Cologne reste serein. Samedi, El Mala figurait dans le onze de départ pour le test grandeur nature face au vainqueur de la Coupe d’Espagne, la Real Sociedad Saint-Sébastien, battu 2-1 par le club de Bundesliga.

« Aujourd’hui, alors que nous sommes ici sous le soleil de Müngersdorf, je dirais : je suis totalement détendu et je pars du principe qu’il sera sur les terrains de Bundesliga cette année pour le 1. FC Cologne », a déclaré Thomas Kessler à MagentaSport.

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Le patron du FC Thomas Kessler : prix affiché ? Quel prix affiché ?

Le directeur général sport du FC n’a pas voulu commenter d’éventuelles négociations avec le BVB, mais il s’est montré assez éclairant au sujet des chiffres relayés dans de nombreuses rumeurs.

« Le prix affiché est un sujet que je n’ai jamais communiqué publiquement. Je n’ai jamais dit qu’il y avait un prix affiché », a déclaré Kessler. « Il existe une fourchette dans laquelle nous, au 1. FC Cologne, disons que nous sommes prêts à discuter. Quant à savoir si cela débouchera sur un accord, laissons cela en suspens. »

Et d’ajouter : « Nous reprenons dans quelques semaines et le marché bouge. Nous travaillons aussi encore sur une ou deux recrues. La fixation du prix est flexible selon la demande. Nous ne devrions pas nous enfermer là-dedans. »



