Borussia Dortmund - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Dortmund - Manchester City : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Erling Haaland rentre au bercail. Transféré cet été du Borussia Dortmund à Manchester City, le phénomène norvégien va retrouver le Signal Iduna Park ce mardi soir et aura probablement droit à un hommage digne de ce nom. Au match aller, l'attaquant de Manchester City, auteur de 17 buts en 11 matches de Premier League, avait frappé à deux reprises permettant à son équipe de s'imposer.

Haaland rentre à la maison

Premier de son groupe avec dix points, soit trois d'avance sur le Borussia Dortmund, le Manchester City de Pep Guardiola peut s'assurer la première place du groupe avec un match nul ou une victoire en terre allemande. Le rouleau compresseur Manchester City ne se fera pas prier pour mettre tout en oeuvre pour gagner et ce peu importe les joueurs alignés au coup d'envoi.

Vainqueur de Brighton de fort belle manière ce week-end, Manchester City n'a pas douté longtemps après sa défaite contre Liverpool. Les pensionnaires du Signal Iduna Park sont prévenus, Manchester City et Erling Haaland ne viennent pas faire du tourisme dans la Ruhr. Pour le BVB aussi cette rencontre revêt une importance particulière.

La forteresse Signal Iduna Park

En effet, Dortmund a l'occasion de valider son billet pour les huitièmes de finale en l'emportant ou en faisant mieux ou aussi bien que le FC Séville, opposé à Copenhague. Si le BVB l'emporte face à Manchester City devant son public, il peut même rêver de la première place puisqu'ils seront ex-aequo en tête avant la dernière journée de la phase de poules.

Les hommes d'Edin Terdzic savent toutefois que ce ne sera pas simple et connaissent le principal danger, leur ancien joueur, Erling Haaland. Outre le fait de jouer un épouvantail du football européen, le BVB a de nombreux absents pour ce choc ce qui ne leur facilitera pas la tâche. Toutefois, Dortmund reste sur deux victoires en Bundesliga et n'a perdu qu'une seule fois devant son public cette saison.

Horaire et lieu du match Dortmund - Manchester City

Ville : Dortmund

Dortmund Stade : Signal Iduna Park

Signal Iduna Park Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Dortmund - City ?

Borussia Dortmund - Man City

5ème journée de Ligue des champions

Mercredi 26 octobre

21h sur beIN Sports 3

Stream : beIN Sports 3, My Canal

Prise d'antenne : 20h55 sur beIN Sports 3

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous avez le pack sport où bien directement sur la plateforme de beIN Sports.

Série actuelle de Dortmund et de Manchester City

Borussia Dortmund : NNDVV

Manchester City : VVNDV

Les blessés et absents :

Le Borussia Dortmund se présente très amoindri pour la réception de Manchester City. Privé de Sébastien Haller en raison de son cancer, le BVB doit également se passer de Thomas Meunier, Dahoud, Bynoe-Gittens, Morey Bauza, blessés. Ozcan, habituel titulaire au milieu de terrain est suspendu. Malen et Reus sont incertains. Le premier était malade tandis que le second revient d'une blessure à la cheville mais risque d'être trop juste.

Du côté de Manchester City trois absences notables en plus de celle de Benjamin Mendy, suspendu par son club le temps de son jugement. Kyle Walker et Kalvin Philipps sont blessés. Sergio Gomez est pour sa part suspendu et ne retournera pas à Dortmund où il est passé entre 2017 et 2019.

Les équipes probables

XI de départ de Dortmund : Kobel - Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Can - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko.

XI de départ de Manchester City : Ederson - Akanji, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Haaland, Foden.