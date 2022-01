Borussia Dortmund : Erling Haaland répond à la pression de ses dirigeants

Deux matches sans marquer le moindre but, cela ne ressemble pas à Erling Haaland. Véritable machine à marquer depuis son arrivée au Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien restait pourtant sur 180 minutes sans trouver le chemin des filets. La courte série noire a pris fin vendredi soir avec un doublé dans la large victoire contre Fribourg (5-1).

L’efficacité retrouvée, le cyborg norvégien est bien de retour mais c’est du côté du marché des transferts qu’il est le plus attendu. Etant l’une des attractions du prochain mercato estival au même titre qu’un Kylian Mbappé, Haaland risque d’avoir l’embarras du choix. Pisté par le Real Madrid, désiré par Manchester City, l’ancien attaquant de Salzbourg a l’Europe à ses pieds.

Haaland mis sous pression

Il y a quelques semaines, son agent Mino Raiola avait laissé sous-entendre que l’attaquant avait de grandes chances de vivre ses derniers mois du côté du Borussia Dortmund et qu’un rendez-vous allait bientôt avoir lieu avec les dirigeants allemands.

Ces derniers, malgré la concurrence, n’ont toujours pas abandonné l’idée de garder Haaland une saison de plus et de le prolonger à n’importe quel prix. Une preuve d’amour qui s’était malgré tout accompagnée d’un certain coup de pression envers le joueur, invité à se décider rapidement sur son futur.

Pisté par le Real, City et le Barça

Suite à son doublé contre Fribourg, Haaland a donc tenu à mettre les points sur les « i » concernant sa situation pour les prochains mois.

«Le Borussia Dortmund est en train de me pousser à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football», a-t-il lâché, très ferme, et visiblement étonné de la posture du club de la Ruhr, répétant plusieurs fois se sentir sous pression.

"Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club", a-t-il conclu.

"Il va se passer des choses bientôt. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à me décider maintenant parce qu'il y a beaucoup de matches et je voudrais me concentrer là-dessus, mais je ne peux pas..."