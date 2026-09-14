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Abobakr El Mokadem

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« Bonnes nouvelles » : Mourinho annonce la liste du Real Madrid pour affronter Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Le Real Madrid occupe la deuxième place derrière le leader, le Barça

 Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe en vue du match contre Elche, demain mardi, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne, au stade Martínez Valero.

La meilleure nouvelle pour le Real Madrid concernant la liste de l'équipe est, une fois de plus, l'absence de toute nouvelle blessure. Tous les joueurs sont prêts à disputer la rencontre face à Elche.

La séance d'entraînement qui s'est tenue la veille du match a été importante pour le staff technique, qui a poussé un soupir de soulagement après avoir constaté que tous ses joueurs s'étaient bien remis à la suite du match de samedi dernier contre le Rayo Vallecano.

La liste du Real Madrid est la suivante :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Sergio Mestre.

Défenseurs : Asensio, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger et Dumfries.

Milieux de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva et Thiago.

Attaquants : Vinicius Junior, Endrick, Mbappé, Espi, Brahim Díaz et Yan Diomandé.


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