Le Real Madrid a réussi à inscrire 3 buts dans la première demi-heure de son match de ce dimanche, face à Malaga, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre des rencontres du championnat d'Espagne.

Le triplé est intervenu en seulement 11 minutes, Jude Bellingham ouvrant le score à la 19e minute, avant que le Real Madrid ne double la mise par l'intermédiaire du gardien de Malaga Alfonso Herrero (26e but contre son camp), puis que Kylian Mbappé n'inscrive le troisième but à la 30e minute.

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Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques, a déclaré sur le réseau social « X » : « Il s'agit de la plus rapide avance de 3-0 du Real Madrid dans un match de championnat d'Espagne depuis le 9 novembre 2019 (contre Eibar, avec Zidane sur le banc de touche). »

Il convient de rappeler que le Real Madrid a été sacré champion du championnat lors de cette saison-là (2019/2020).

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