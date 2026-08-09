Un club marocain intensifie ses démarches afin de convaincre l'international marocain Sofiane Boufal de rejoindre ses rangs lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le site « Africa Foot » a révélé que les responsables de la Renaissance de Berkane cherchent à jouer plusieurs cartes pour convaincre Boufal, ancien joueur du Havre, de revenir dans le championnat marocain, parmi lesquelles le projet sportif du club et ses ambitions nationales et continentales, ainsi que la stabilité que connaît l'équipe ces dernières années.

Dans ce contexte, la prolongation du contrat du gardien international marocain Mounir El Mohammadi constitue un atout supplémentaire dans les démarches de la Renaissance de Berkane pour convaincre Boufal, après que la direction du club a réussi à trouver un accord officiel avec son gardien pour poursuivre l'aventure avec l'équipe orange.

Selon le site marocain « Le 360 », les responsables du club orange estiment que la présence de noms internationaux et expérimentés, ainsi que la participation attendue aux échéances continentales, pourrait encourager Boufal à vivre une nouvelle expérience dans le championnat marocain.

Sofiane Boufal, âgé de 32 ans, possède une carrière professionnelle bien remplie en Europe et au Moyen-Orient.

Le joueur a été formé à Angers, en France, où il s'est distingué de manière remarquable avant de rejoindre Southampton en 2016, pour sa première expérience en Premier League anglaise.

Après son passage en Angleterre, Boufal est revenu en France par la porte de Lille, avant de retourner de nouveau à Southampton, puis de vivre une expérience en Espagne avec le Celta Vigo.

Le joueur a également porté le maillot d'Al-Rayyan au Qatar, et a vécu par la suite une expérience avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique, accumulant ainsi une grande expérience dans plusieurs championnats européens et du Golfe.

Sur le plan international, Boufal figure parmi les noms les plus marquants à avoir porté le maillot de la sélection marocaine ces dernières années, et il a participé avec le Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a contribué au parcours historique de la sélection nationale jusqu'à atteindre les demi-finales pour la première fois dans l'histoire du football africain.

La Renaissance de Berkane espère profiter de son expérience internationale et de sa qualité technique pour apporter une grande valeur à son effectif la saison prochaine.

Les démarches du club orange ne se limitent pas à l'aspect financier, car les responsables souhaitent présenter un projet sportif complet au joueur, tout en insistant sur l'importance de la stabilité que connaît l'équipe et des ambitions qu'elle nourrit sur les plans national et continental.

Les négociations restent ouvertes, dans l'attente de connaître la position de l'international marocain et son degré de conviction quant à un retour dans le championnat professionnel par la porte de l'équipe orange.