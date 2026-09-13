Bologne, pourquoi Skorupski ne joue pas

Surprise dans les buts de Bologne pour le match de ce soir contre Napoli. Lukasz Skorupski est arrivé en retard à la réunion technique de l’équipe ce matin, une infraction au règlement intérieur qui a poussé l’entraîneur rossoblù Domenico Tedesco à sanctionner le gardien polonais en l’excluant du onze de départ.





CHOIX DISCIPLINAIRE - Le dernier rempart débute sur le banc contre Naples, laissant sa place à Pessina, qui a ainsi l’opportunité de garder les buts de Bologne : un choix disciplinaire en raison du retard du Polonais à la réunion technique, suivant une ligne déjà adoptée par le club par le passé : une situation analogue avait en effet également concerné Riccardo Orsolini.





LA CONFIRMATION DE DI VAIO - Avant la rencontre, la confirmation est également arrivée de la part de Di Vaio, directeur sportif de Bologne : « Malheureusement, il est arrivé en retard à la réunion technique et la conséquence est son exclusion du onze titulaire. C’est l’un de nos capitaines, il a partagé ce choix. »



