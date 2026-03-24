Bologne : état de santé de Pobega et Odgaard, indisponibles pendant 2 à 3 semaines, les matchs qu'ils manqueront

Le Bologna a communiqué les résultats des examens médicaux des blessés Pobega et Odgaard : « Les examens auxquels Tommaso Pobega a été soumis ont révélé une lésion légère du muscle ilio-psoas droit, avec un temps de récupération de 2 à 3 semaines. Les examens auxquels Jens Odgaard a été soumis ont révélé une légère élongation du muscle droit fémoral gauche, avec un temps de récupération de 2 à 3 semaines ».





Tous deux manqueront les matchs contre Cremonese (5 avril), Aston Villa (9 avril) et Lecce (12 avril). Leur participation au match retour des quarts de finale de l'Europa League contre les Villans, prévu le 16 avril, est incertaine.