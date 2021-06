Boateng s'attend à ce que Werner brille à l'Euro 2020

Le défenseur allemand est confiant que son compatriote brillera lors du tournoi d'été malgré une première année éprouvante dans le football anglais.

Jérôme Boateng a soutenu Timo Werner et pense qu'il va "montrer qui il est vraiment" à l'Euro 2020 avec l'Allemagne après une saison avec des "hauts et des bas" à Chelsea. On attendait beaucoup de Timo Werner à Stamford Bridge après son transfert de 50 millions d'euros à Chelsea en provenance du RB Leipzig l'été dernier, mais il ne s'est pas adapté au football anglais aussi rapidement que les supporters l'espéraient.

Le joueur de 25 ans a eu du mal à reproduire la forme prolifique devant le but qu'il a montré à la Red Bull Arena, mais il a tout de même joué un rôle clé dans la course des Blues à la gloire en Ligue des champions et Jérôme Boateng s'attend à le voir revenir à son meilleur niveau pour l'Allemagne lors du championnat d'Europe. Le défenseur du Bayern Munich ne sera pas aux côtés de Werner lors du tournoi après avoir été omis de l'équipe de Joachim Low, mais il est sûr que son compatriote aura "faim" d'ajouter un trophée de plus à sa collection.

"Timo a changé de pays, de club, jouant dans un nouveau championnat", a déclaré Jérôme Boateng dans un entretien accordé à BILD. "Ce n'est pas si facile. Néanmoins, il a marqué ses buts, fourni des passes décisives, était présent, a traversé un creux et en est sorti et maintenant il est le vainqueur de la Ligue des champions. Pour moi, la saison a été positive avec les hauts et les bas habituels. Cela le rend plus grand et plus fort et il en tire des leçons".

Werner, la confiance retrouvée ?

"À l'Euro, on verra un autre Timo Werner, un Timo affamé. Un Timo avec plus d'arrogance, car il vient de gagner la Ligue des champions. Il vous porte. Il montrera qui il est vraiment", a ajouté le défenseur du Bayern Munich. Werner est apparu dans 52 matchs toutes compétitions confondues pour Chelsea la saison dernière, mais n'a réussi à marquer que 12 buts, dont seulement six en Premier League. L'ancienne star de Leipzig a également subi une séquence de 14 matchs sans but dans l'élite entre novembre et février avant de finalement retrouver le chemin des filets lors d'une victoire 2-0 contre Newcastle.

Il a cependant pu marquer 15 buts au total et a été important lors de la victoire 1-0 des Blues sur Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions le mois dernier après avoir gagné la confiance de Thomas Tuchel. Werner a fait ses débuts avec l'Allemagne en 2017 et a depuis amassé 39 sélections au niveau international, marquant 16 buts.

Le dernier but de l'attaquant a aidé l'équipe de Löw à battre la Lettonie 7-1 lors d'un match amical d'avant l'Euro, et sa présence continue pourrait s'avérer cruciale alors qu'ils cherchent à se qualifier dans un groupe délicat comprenant les champions du monde de France, les tenants du titre, le Portugal et la Hongrie.