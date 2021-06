France, Sagnol : "Griezmann est le joueur numéro 1"

L'ancien latéral droit de l'équipe de France a encensé Antoine Griezmann, buteur et véritable dépositaire du jeu face à la Bulgarie.

Buteur face à la Bulgarie ce mardi soir au Stade de France, Antoine Griezmann s'est encore un peu plus rapproché de Michel Platini et ses 41 buts sous le maillot des Bleus. L'attaquant du FC Barcelone en compte 37 et est également l'un des joueurs les plus décisifs avec les Bleus en accumulant les buts et les passes décisives. Une nouvelle fois, il a été le véritable dépositaire du jeu de l'équipe de France. Un rôle qui lui sied à merveille. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Willy Sagnol a avoué qu'il adore voir Antoine Griezmann avec les clés du jeu des Bleus.

"Griezmann est très en forme en équipe de France. Mais çe ne date pas d'aujourd'hui ! Il est dépositaire du jeu et du système. C'est lui qui l'articule. Depuis 2016, il a les clés des Bleus. C'est le joueur numéro 1 de cette équipe. Il est à l'origine et à la finition. Il est de plus en plus dans un profil à la Zidane. Il est obnubilé par le fait de faire jouer ses partenaires. Il a cette constance. Il y a très peu de matches où il est passé au travers", a indiqué l'ancien latéral droit des Bleus.

"Antoine Griezmann est vraiment estimé en équipe de France et il le lui rend bien. On sent vraiment la différence avec son traitement et son influence en club. Son comportement donne envie de faire le maximum à ses partenaires. Il participe aussi défensivement. On sent qu'il a envie de faire quelque chose de grand collectivement. De sublimer le jeu de cette équipe", a ajouté l'actuel sélectionneur de la Géorgie.

Sagnol convaincu par les entrées de Giroud et Lemar

Willy Sagnol a également été conquis par Olivier Giroud et l'apport du banc de touche : "Avec Mbappé et Dembélé, les ballons arrivent plus devant la cage et Giroud a su en profiter. Cela lui plaît. Il a moins de mobilité, il est plus simpliste mais efficace. C'est aussi bon pour les Bleus dans son style. La sortie de Griezmann a fait aussi qu'on a vu moins de jeu intérieur et plus extérieur sur les côtés. J'ai également aimé l'entrée en jeu de Thomas Lemar, qui a remis du dynamisme. On était beaucoup sur de l'attaque-défense. Lemar a permis de passer plus à travers le bloc bulgare.

"On parle souvent de la meilleure attaque du monde... Mais aujourd'hui, on a le meilleur effectif du monde ! C'est une évidence. Le travail de Didier Deschamps consistera à concerner chaque joueur dans le projet collectif ! Ce sera une des clés des Bleus à cet Euro. On ne sent pas d'états d'âme pour l'instant, tout le monde est concerné mais on n'est pas dans la compétition... J'espère qu'on va garder cet état d'esprit très positif", a ajouté l'ancien latéral du Bayern Munich.

Willy Sagnol pense que la France est prête à en découdre avec l'Allemagne : "Les feux sont au vers pour affronter l'Allemagne. Mais il va y avoir une adversité bien différente face aux Allemands. C'est une équipe qui aime aussi avoir le ballon. Cela va changer du Pays de Galles et de la Bulgarie, qui n'en voulaient pas. La France va avoir affaire à une équipe qui joue beaucoup sur la transition. Il va falloir faire des efforts défensifs plus poussés. La France n'a pas été mise à l'épreuve dans ce registre sur ces deux matches de préparation. Il faudra vite être dedans à Munich. La clé face à l'Allemagne va résider dans la capacité à récupérer les ballons rapidement et collectivement pour que nos attaquants en profitent vite".