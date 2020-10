Bleus - Rabiot : "Je n'ai pas de regrets avec l'équipe de France"

Le milieu de terrain des Bleus espère s'installer durablement en sélection, après plus de deux ans sans avoir été appelé par Didier Deschamps.

Deux ans après son refus d'être réserviste dans la liste du Mondial, Adrien Rabiot a fait son grand retour avec l'équipe de en septembre dernier. Et espère bien s'y imposer sur la durée.

"Je me sens plutôt bien, a confié le Bianconero à Téléfoot. J'ai plus de confiance, ça c’est sûr. J’ai un peu plus d’expérience, ça aide.

"J’ai senti la confiance à partir du moment où j’ai appelé le sélectionneur pour lui dire que je ne pourrais pas être là en même temps que tout le monde le lundi (il était cas contact après l'imbroglio de - , ndlr) et qu’il m’a dit que ce ne serait pas grave, qu’il m’attendrait."

L'ancien parisien est également revenu sur ses deux ans et demi d'absence avec l'EDF, au cours desquels les hommes de Didier Deschamps ont été sacrés champions du monde en . "Non, je n’ai pas de regrets. Cela s’est passé comme ça. Maintenant le principal c’est le présent le futur.

"Pour l’instant l’objectif c’est d’être rappelé à chaque rassemblement, d’être disponible et pouvoir avoir du temps de jeu."

"Je suis épanoui, les choses sont apaisées"

Désormais installé à Turin, il aura eu besoin d'un peu de temps pour faire sa place. "Non, je n’ai pas douté. Je suis arrivé de Paris avec une certaine expérience, malgré mon jeune âge. Les quatre ou cinq premiers mois où je jouais moins, j’en ai profité pour énormément bosser et je savais qu’à un moment j’allais avoir ma chance et ce serait à moi de la saisir", poursuit-il.

D'autant qu'il évolue désormais aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo. "Si je le regarde à l'entraînement ? Oui bien sûr, je pense qu’on est tous un peu comme ça. C’est une forme d’inspiration. Ce qu’il fait à 35 ans c’est quand même très fort, il a cette régularité et ce travail au quotidien."

Mais le Portugais n'est pas la seule source d'inspiration pour le tricolore dans le Piémont : "Pirlo ? C’est un entraîneur assez proche des joueurs. C’est quelqu’un de très calme, il est possible de pas mal échanger. Il communique un peu plus avec nous les milieux de terrain, et il donne beaucoup de conseils, notamment sur les déplacements.

"Je suis épanoui et très heureux, que ce soit en tant que personne et dans ma vie footballistique. Les choses sont apaisées et j’espère que ça continuera comme ça."