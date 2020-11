Bleues - Katoto : "Une réunion très constructive"

Retour au terrain ce vendredi pour l'équipe de France féminine, qui s'est qualifiée pour l'Euro en dominant nettement l'Autriche (3-0).

La non sélection d'Amandine Henry lors du dernier rassemblement en octobre avait exacerbé les conflits entre la sélectionneure Corine Diacre et certaines de ses joueuses, se plaignant de son management trop dur. De retour, la milieue de terrain de l'OL était cette fois titulaire.

Ce vendredi pour leur premier match de ce rassemblement, les Bleues ont fait le travail en disposant de l'Autriche, qui les avait tenues en échec lors du match aller. "On était vraiment concentrées sur ce match, on avait vraiment envie de se qualifier et de faire de très belles choses ce soir, a affirmé après la rencontre la double buteuse du soir Marie-Antoinette Katoto.

"Je pense qu'on a bien fait les choses. Il y en a certaines qu'on peut corriger pour la suite. On a très bien répondu."

"On s'est dit beaucoup de choses"

La buteuse du PSG a également évoqué les discussions de ces derniers jours au sein du groupe afin de repartir de l'avant. "On s'est dit beaucoup de choses, on a bien parlé. C'était une réunion très constructive, ça nous a vraiment permis d'avancer", a-t-elle affirmé.

"Et je pense que cela s'est vu ce soir. Toutes les réunions sont nécessaires, toute parole est bonne apprendre, surtout si cela fait avancer et si c'est positif."

Une réunion entre les joueuses qui pourrait être suivie d'une deuxième, cette fois avec Corine Diacre. "Ce soir, on va savourer et passer une bonne nuit. On verra si on discute d'ici la fin du stage ou pas. Mais ce moment, c'est moi qui le déciderai", a réagi la principale intéressée au micro de W9.

Avant de pousruivre quelques minutes plus tard en conférence de presse : "Pas ce soir, on verra si on fait ça demain, après-demain, lundi ou mardi... on verra".

Mardi, les Françaises disputeront leur dernière rencontre dans ces éliminatoires, avec la réception du Kazakhstan, lanterne rouge du groupe. Avec l'intention de terminer sur une nouvelle note positive et une neuvième victoire en dix journées.