Bleues - Le Graët : "Diacre ? Il faudra bien que ça s'arrange"

Le président de la FFF est revenu sur les conflits entre la sélectionneure et certaines de ses joueuses après les déclarations d'Amandine Henry.

Le torchon brûle entre la sélectionneure de l'équipe de Corine Diacre et certaines de ses joueuses, parmi lesquelles Amandine Henry, non retenue lors du dernier rassemblement. La milieu de terrain de l'OL n'a pas mâché ses mots concernant la situation en EDF.

Des tensions qui ont poussé le président de la FFF Noël Le Graët à réagir. "Il faudra bien que ça s'arrange. Les Lyonnaises forment la meilleure équipe de France et d'assez loin", a-t-il affirmé à L'Equipe.

"Elles sont championnes d'Europe et méritent d'être sélectionnées. Après, la sélectionneuse, dans un certain contexte, fait ses choix. Mais elle se doit de faire jouer la meilleure équipe possible. Chacun doit faire un effort."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le Graët a toutefois défendu le bilan sportif de Diacre : "Pour le moment, Corinne est invaincue depuis la . Mais je vais regarder ça de plus près. Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n'est pas durable."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Les joueuses devraient garder un droit de réserve par rapport à la Fédération"

Interrogé sur la place d'Amandine Henry en sélection, le président a estimé qu'elle était logique au vu de ce que la joueuse a démontré ces dernières saisons. "Elle a largement sa place en équipe de France, évidemment. Peut-être qu'elle était moins en forme il y a un mois. Mais sur sa valeur, elle est incontestable", a-t-il estimé.

Sans cacher son mécontentement face à ses déclarations : "Ce n'est pas très bien. Les joueuses devraient garder un droit de réserve par rapport à la Fédération."