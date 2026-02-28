Getty
Kylian Mbappé « déconcerté » après avoir atteint un sommet indésirable dans sa carrière avec le Real Madrid
Le problème au genou découle de la défaite contre le Celta
Mbappé ne participera pas au match de lundi contre Getafe, rival madrilène, en raison d'un problème au genou qui affecte le capitaine français depuis plusieurs mois. Ce problème trouve son origine dans une blessure contractée lors de la défaite 2-0 à domicile contre le Celta Vigo en décembre.
Le joueur de 27 ans a disputé l'intégralité des 90 minutes de ce match, tandis que Williot Swedberg, entré en jeu en deuxième mi-temps, a inscrit un doublé pour offrir une victoire surprise à son équipe. Cependant, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas été utilisé lors de la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City en Ligue des champions trois jours plus tard, avant de faire son retour lors de la victoire à Alaves une semaine après la défaite contre le Celta.
Après avoir marqué lors de la victoire contre Séville avant la trêve de Noël, Mbappé n'a plus joué jusqu'à la défaite en finale de la Supercopa de España contre Barcelone, après avoir été laissé sur le banc lors de la victoire en demi-finale contre l'Atlético Madrid. Même alors, l'attaquant français n'est entré en jeu qu'en tant que remplaçant, alors que le Real Madrid tentait de sauver le résultat.
Cette défaite 3-2 a finalement coûté son poste à Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid.
Le record personnel indésirable de Mbappé
Mbappé a ensuite été écarté lors du premier match d'Alvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid, une défaite surprise 3-2 en Copa Del Rey contre Albacete, avant de rejouer les 90 minutes lors de la victoire 2-0 à domicile contre Levante, un match où il a de nouveau marqué.
Cependant, avec l'aggravation de ses problèmes au genou, Mbappé a déjà dépassé sa plus longue absence en une seule saison, qui remontait à la campagne 2019-2020, où il avait manqué 51 jours pour cause de blessure.
Cette saison seulement, l'attaquant a déjà manqué 53 jours en raison de huit blessures distinctes, un chiffre qui ne fera qu'augmenter puisqu'il ne participera pas au match de lundi contre Getafe après avoir manqué la victoire de mercredi en Ligue des champions contre Benfica. Les buts d'Aurélien Tchouameni et Vinicius Junior en milieu de semaine ont scellé la victoire 3-1 au total face à l'équipe portugaise, après la victoire 1-0 d'Arbeloa à Lisbonne lors du match aller.
Le match lui-même a toutefois été entaché par les insultes racistes que Gianluca Prestianni aurait proférées à l'encontre de Vinicius Junior.
La victoire du Real Madrid sur Benfica lui permet d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il affrontera Manchester City. Le vainqueur de cette rencontre entre les deux grandes puissances européennes affrontera ensuite l'Atalanta ou le Bayern Munich en quarts de finale de la compétition.
Les Blancos craignent toutefois que Mbappé ne puisse disputer le match contre City. « Espérons que ce ne soit rien de grave, car il est très important pour nous. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il sera disponible contre Manchester City », a admis le directeur du club, Emilio Butragueno.
Mbappé ne veut pas prendre de risque pour la Coupe du monde
Mbappé et le Real Madrid évaluent actuellement les différentes options possibles afin d'éviter toute nouvelle aggravation de la situation, le joueur lui-même souhaitant éviter une intervention chirurgicale pour remédier au problème à un peu plus de trois mois de la Coupe du monde.
Mbappé devrait être le capitaine des Bleus lors de ce qui sera la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Deschamps, qui a orchestré le triomphe de 2018 et qui était sur le point de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive en 2022, voudra tirer sa révérence avec une dernière médaille de vainqueur de la Coupe du monde autour du cou.
Mbappé travaille actuellement avec le staff médical du club afin de trouver une alternative viable à la chirurgie qui compromettrait son rêve de Coupe du monde. La star française a joué un rôle essentiel dans la qualification des hommes de Deschamps pour la phase finale de 2026, marquant cinq buts et délivrant trois passes décisives en quatre matches.
Le Real Madrid cherche à rester dans le sillage du Barça
Le Real Madrid espère renouer avec la victoire afin de relancer ses espoirs de titre en Liga après sa défaite 2-1 contre Osasuna le week-end dernier. Ce résultat, combiné à la victoire 3-0 du FC Barcelone contre Levante, a fait chuter le club de la capitale à la deuxième place du championnat espagnol avant les matchs du week-end.
Barcelone peut temporairement prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid lorsqu'il accueillera Villarreal au Spotify Camp Nou samedi après-midi.
