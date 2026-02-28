Kylian Mbappé « déconcerté » après avoir atteint un sommet indésirable dans sa carrière avec le Real Madrid

Mbappé ne participera pas au match de lundi contre Getafe, rival madrilène, en raison d'un problème au genou qui affecte le capitaine français depuis plusieurs mois. Ce problème trouve son origine dans une blessure contractée lors de la défaite 2-0 à domicile contre le Celta Vigo en décembre.

Le joueur de 27 ans a disputé l'intégralité des 90 minutes de ce match, tandis que Williot Swedberg, entré en jeu en deuxième mi-temps, a inscrit un doublé pour offrir une victoire surprise à son équipe. Cependant, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas été utilisé lors de la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City en Ligue des champions trois jours plus tard, avant de faire son retour lors de la victoire à Alaves une semaine après la défaite contre le Celta.

Après avoir marqué lors de la victoire contre Séville avant la trêve de Noël, Mbappé n'a plus joué jusqu'à la défaite en finale de la Supercopa de España contre Barcelone, après avoir été laissé sur le banc lors de la victoire en demi-finale contre l'Atlético Madrid. Même alors, l'attaquant français n'est entré en jeu qu'en tant que remplaçant, alors que le Real Madrid tentait de sauver le résultat.

Cette défaite 3-2 a finalement coûté son poste à Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid.