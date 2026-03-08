Blessure, polémique, sélection : le cas Fabian Ruiz empoisonne le PSG

Sur le papier, c'est une simple "contusion au genou gauche". Mais dans les faits, l'absence de Fabian Ruiz ressemble de plus en plus à une énigme, un dossier sensible qui mêle pépins physiques et soupçons sur l'état d'esprit du joueur. Eloigné des terrains depuis le 20 janvier et un choc face au Sporting, le milieu de terrain espagnol a manqué plus de dix matches. Une éternité. Et alors que le PSG s'apprête à jouer une partie de sa saison face à Chelsea en Ligue des Champions, son retour n'est toujours pas à l'ordre du jour. De quoi sérieusement s'inquiéter.

Une blessure qui traîne, des accusations qui fusent

Car derrière la communication policée du club, qui évoque des "douleurs persistantes" et un "travail individuel adapté", une autre version, bien moins officielle, commence à circuler. Selon plusieurs médias, et notamment le consultant Jérôme Rothen, le staff médical jugerait la blessure quasiment réglée, mais le joueur, lui, refuserait de forcer, se plaignant à chaque accélération. Pire encore, il aurait confié à son entourage qu'il se "préserve pour la sélection" et qu'il a "assez donné au PSG pour l'instant".Des accusations d'une gravité extrême, qui, si elles étaient avérées, jetteraient un froid glacial sur la relation entre le joueur et son club.

Au sein du PSG, cette situation est très mal vécue. La direction et le staff se sentiraient "à la merci des sensations du joueur", impuissants face à un discours fluctuant sur ses douleurs. Luis Enrique, lui-même, a reconnu que cette absence prolongée était "un vrai problème". Car sur le terrain, le vide laissé par l'Espagnol est immense.

Getty Images

Un joueur plus essentiel qu'il n'y paraît

Longtemps sous-estimé, perçu comme un simple joueur de complément, Fabian Ruiz s'était imposé comme un maillon essentiel du milieu de terrain parisien. Sa capacité à conserver le ballon sous pression, sa vision du jeu et sa qualité de passe apportaient un équilibre et une fluidité que ses remplaçants peinent à reproduire. Depuis son forfait, le PSG a perdu en maîtrise, en contrôle, et traverse une passe collective délicate.

Son absence face à Chelsea, déjà actée pour le match aller, est un coup terrible pour Paris. Au-delà du simple problème physique, c'est toute la gestion de son cas qui pose question. Entre une blessure qui n'en finit plus de guérir et des accusations de "scandale" sur son attitude, le mystère Fabian Ruiz empoisonne l'atmosphère à l'approche du rendez-vous le plus important de la saison.