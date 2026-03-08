PSG : Lizarazu cible les maux du club avant Chelsea

Lors de l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a estimé que les difficultés actuelles trouvent leur origine dans la saison précédente. Selon lui, l’exercice passé, exceptionnel sur le plan sportif, a laissé des traces physiques. « Il faut repartir à la base, à la saison dernière qui était extraordinaire », a-t-il expliqué. Mais cette campagne intense aurait eu une conséquence directe : « Il n’y a pas eu de véritable préparation d’avant-saison, et ça se paye encore aujourd’hui ».