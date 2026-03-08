À quelques jours d’un rendez-vous capital face à Chelsea en Ligue des champions, les doutes entourant le Paris Saint-Germain continuent de grandir. Battu récemment par Monaco, le club parisien traverse une période plus délicate, marquée par des performances irrégulières et une confiance en baisse. Ce dimanche, un ancien international français a tenté d’expliquer les raisons de ce passage à vide.
PSG : Lizarazu cible les maux du club avant Chelsea
- Getty Images Sport
Une saison précédente trop énergivore
Lors de l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a estimé que les difficultés actuelles trouvent leur origine dans la saison précédente. Selon lui, l’exercice passé, exceptionnel sur le plan sportif, a laissé des traces physiques. « Il faut repartir à la base, à la saison dernière qui était extraordinaire », a-t-il expliqué. Mais cette campagne intense aurait eu une conséquence directe : « Il n’y a pas eu de véritable préparation d’avant-saison, et ça se paye encore aujourd’hui ».
- AFP
Des joueurs clés en difficulté
Pour l’ancien latéral gauche des Bleus, les problèmes du PSG tiennent aussi aux nombreuses perturbations individuelles. Plusieurs joueurs majeurs ont été touchés par les blessures ou traversent une période de méforme. Il cite notamment Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou Fabián Ruiz, tous ralentis physiquement ces derniers mois. D’autres cadres sont également moins performants qu’à l’accoutumée, comme Vitinha ou Marquinhos.
- AFP
L’effet domino sur le collectif
Pour Lizarazu, cette accumulation de difficultés individuelles a logiquement affecté le collectif parisien. « Le milieu était fantastique, il ne l’est plus aujourd’hui », observe-t-il. Lorsque plusieurs cadres baissent de niveau en même temps, l’équilibre général de l’équipe s’en ressent. Résultat : la confiance s’effrite progressivement, et les adversaires sentent que le PSG est devenu plus vulnérable.
- AFP
Une inquiétude avant Chelsea
L’ancien champion du monde reconnaît qu’il espérait voir Paris retrouver rapidement son niveau habituel. « Depuis début février, j’espérais qu’ils allaient redevenir ce rouleau compresseur », confie-t-il. Mais à l’approche du huitième de finale européen, son optimisme s’est transformé en inquiétude. Pour le PSG, le duel face à Chelsea pourrait désormais prendre des allures de test grandeur nature afin de savoir si cette équipe est encore capable de retrouver la domination qui faisait sa force il y a quelques mois.