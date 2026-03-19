Blessure de Joan Garcia, le Barça peut souffler

Les Blaugrana se dirigeaient tranquillement vers une victoire 8-3 sur l'ensemble des deux matchs contre les Magpies au Camp Nou, lorsque Garcia s'est effondré à la 80e minute, se sentant le mollet.





Le public a manifesté son inquiétude à la chute de Garcia, qui a rapidement été remplacé par Wojciech Szczesny, lequel a tranquillement terminé la rencontre. La blessure de Garcia était une préoccupation majeure, et l'on craignait qu'il ne manque le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. L'entraîneur Hansi Flick a déclaré que la blessure « ne semblait pas grave », mais on s'attendait à ce qu'il soit absent deux à trois semaines.





Selon Cadena SER, après des examens musculaires, aucune lésion n'a été constatée. Garcia n'a pas ressenti de douleur aiguë à la jambe, ce qui a été considéré comme un signe positif, et il semblerait que son mollet était simplement contracté. En théorie, il est disponible pour affronter le Rayo Vallecano dimanche (14h00 CEST) et peut également être sélectionné en équipe d'Espagne si Luis de la Fuente le convoque vendredi. Cependant, Garcia a manqué deux entraînements la semaine dernière en raison de douleurs musculaires, et Barcelone pourrait être tenté de ne prendre aucun risque en le ménage ce week-end.





Autre nouvelle positive concernant Eric Garcia : lui aussi a été remplacé après seulement 20 minutes de jeu, après avoir manqué les deux derniers matchs pour cause de douleurs musculaires, même s'il était sur le banc. Selon MD, Barcelone n'a pas effectué d'examens sur Garcia jeudi, son remplacement étant une simple précaution. Garcia se sentait en difficulté face au rythme soutenu et craignait une blessure plus grave ; il a donc indiqué qu'il devait sortir.