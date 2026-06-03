Bilan de l'équipe nationale néerlandaise : Depay, remplaçant décevant, reçoit la note la plus basse

Lors de sa série de matchs amicaux préparatoires à la Coupe du monde, l’équipe nationale néerlandaise s’est inclinée 0-1 face à l’Algérie. Un coup de pouce bienvenu pour les Oranje et leur sélectionneur Ronald Koeman. Comme à son habitude, Voetbalzone attribue une note aux titulaires néerlandais et aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Donyell Malen, préféré à Memphis Depay en pointe, a immédiatement frappé le poteau sous la pluie de Rotterdam. Quelques minutes plus tard, Crysencio Summerville adressait un centre millimétré à Tijjani Reijnders, qui marquait à bout portant mais était signalé hors-jeu.

Les Algériens se sont aussi créés plusieurs occasions, tandis que les opportunités néerlandaises se raréfiaient. Logiquement, la mi-temps est atteinte sur le score de 0-0 au De Kuip. Cinq changements à la pause pour les Pays-Bas, avec les entrées de Justin Kluivert et Memphis Depay.

Ces changements n’ont toutefois ni dynamisé le jeu ni apporté de réelle menace supplémentaire. Pire, c’est l’attaquant de Feyenoord Anis Hadj Moussa qui a profité d’une perte de balle pour s’infiltrer dans la surface et battre Verbruggen d’une frappe croisée dans les dernières minutes. Une sortie amère pour les Oranje.

Bart Verbruggen : 6

Mats Wieffer : 5,5

Jan Paul van Hecke : 7

Virgil van Dijk : 6

Micky van de Ven : 6,5

Frenkie de Jong : 6

Ryan Gravenberch : 6,5

Tijjani Reijnders : 6

Crysencio Summerville : 7,5

Donyell Malen : 7

Cody Gakpo : 6

Remplaçants :

Robin Roefs 5,5

Nathan Aké 5

Justin Kluivert 7

Jorrel Hato 5,5

Memphis Depay 4,5