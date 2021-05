Benzema sur son retour en sélection : "Je n’ai jamais baissé les bras"

Karim Benzema a livré sa première réaction concernant son grand retour en équipe de France.

Après cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema a été rappelé en équipe de France cette semaine. L’attaquant du Real Madrid a été convoqué par Didier Deschamps afin de participer au Championnat d’Europe des Nations de cet été.

Beaucoup de choses ont été dites sur ce retour sensationnel, et de nombreuses personnes se sont exprimées sur le sujet. Mais, il manquait la réaction du principal intéressé. C’est chose faite. L’avant-centre du Real Madrid a fait part de ses sentiments dans une interview accordée au magazine Onze Mondial.

« C’est plus qu’être heureux. C’est une fierté, ça fait un moment que j’attends ça, a-t-il commencé par déclarer. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Au final, c’est une récompense. Voilà, super content, je suis pressé d’être là-bas, de m’entraîner, de commencer les matchs. C’est une équipe avec de tels talents, de tels joueurs, que j’ai envie moi aussi de jouer dans cette équipe. »

« Aucun doute sur le fait qu’on va bien s’entendre avec Mbappé »

Au sein de l’équipe tricolore, Benzema va pouvoir évoluer pour la première fois au côté de Kylian Mbappé. Ce dernier n’avait pas encore fait ses débuts sur la scène internationale quand KB9 avait été écarté. Evidemment, cette perspective et cette association à venir enchante beaucoup l’ancien Lyonnais : « Ca peut être que facile. C’est vrai que c’est un jeune joueur, mais très, très talentueux. Moi, j’aime bien ses mouvements, comment il joue au foot. Maintenant, à nous de bien nous entendre sur le terrain, mais de toute façon, je n’ai aucun doute là-dessus ».

Le buteur merengue est content de se produire avec la star du PSG, mais il rappelle que l’équipe de France a aussi d’autres armes à sa disposition : « Il ne faut pas se focaliser sur le duo Mbappé-Benzema. Il y a beaucoup de joueurs de grand talent dans cette équipe : Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder... Le danger peut venir de partout et tant mieux pour la France. »

Benzema, qui a reçu le prix du Onze d’Or que le magazine décerne au meilleur joueur de la saison, s’est également exprimé sur l’excellent rendement qu’il affiche avec le Real depuis plusieurs années. « Depuis trois ans, je monte, je monte, je monte, je ne m’arrête pas et je continue, a-t-il clamé. Moi, je n’aime pas dire : « Je suis meilleur que lui ou lui, je suis le meilleur joueur du monde, ou ceci-cela ». Mais, en tout cas, à chaque match, j’essaie de donner tout ce que je peux et d’inventer des nouvelles choses sur un terrain. Dans un club comme Madrid, c’est très important pour moi. Et je continue. »