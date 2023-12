Benzema, l'incroyable flop

Le Ballon d'or 2022 ne fait plus recette en Arabie saoudite, lui qui avait suscité de grands espoirs lors de sa signature pour le club Al-Ittihad à l'été 2023. Il a été fortement critiqué par la presse saoudienne après le nouveau revers de son équipe ce samedi 23 décembre.

L'ancien Lyonnais est notamment dans le collimateur d'un présentateur vedette du pays du Moyen-Orient Walid Al-Farraj. "L'écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n'a pas joué et n'a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s'il disait au public: 'je m'amuse juste avec vous'", a-t-il tancé dans des propos fournis à Goal Arabia.

"Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu'il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C'est comme si l'équipe ne l'aimait pas. Il est mal à l'aise. Je ne connais pas la raison, a poursuivi le consultant local, alors que Benzema a été remplacé à un quart d'heure de la fin lors de la défaite contre Al-Raed, modeste 18e du championnat saoudien. Le natif de Bron n'aurait "rien fourni de remarquable" et aurait joué tel un "invité d'honneur". C'est déjà la fin de la lune de miel...