Benzema, Haaland et les joueurs avec une clause dans leur contrat

Il n'est pas toujours possible pour les joueurs de football d'obtenir le transfert qu'ils souhaitent s'ils n'ont pas de clause libératoire.

C'est le cas pour Cristiano Ronaldo et Harry Kane. Kane souhaitait rejoindre Manchester City en 2021, mais son club actuel, Tottenham, a tenu bon. Sans clause de rachat, l'attaquant anglais a eu du mal à faire accepter son transfert et un an plus tard, les hommes de Pep Guardiola ont signé Erling Haaland à la place.

L'Atletico Madrid, le Napoli et le Sporting Lisbonne ont été parmi les clubs qui n'ont pas réussi à arracher le joueur d'Old Trafford, sans clause de sortie dans le contrat de Cr7, ce qui a poussé Ronaldo à brûler ses ponts avec une interview explosive et à faire résilier son contrat avec United.

De plus en plus, les joueurs de renom négocient des clauses de sortie avec des frais minimums dans les contrats qu'ils signent avec les clubs, et s'assurent qu'elles sont fixées à des niveaux réalistes.

La clause libératoire à la mode

Une telle mesure permet de s'assurer que si une équipe qui tente d'acheter un joueur paie l'indemnité de transfert requise - qui, dans certains cas, ne peut être déclenchée qu'à partir d'une certaine date - cette offre sera automatiquement acceptée, et qu'elle pourra alors commencer à négocier des conditions personnelles.

C'est une étape qui séduit souvent les jeunes joueurs. Ils peuvent, par exemple, rejoindre un club de première division et espérer obtenir, s'ils obtiennent de bons résultats, un transfert vers des équipes encore plus grandes comme Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Man City et Man Utd.

Cependant, leurs clubs actuels peuvent alors être réticents à vendre un joueur vedette et tenter de dissuader ces équipes de premier plan en les évaluant à un niveau élevé.

En Premier League en particulier, de nombreux clubs, même en milieu ou en bas de tableau, disposent d'une puissance financière considérable pour tenir bon si une équipe de haut niveau se manifeste, de sorte qu'une clause de rachat peut être un outil puissant.

Les clauses de rachat ne sont pas limitées aux joueurs prometteurs, cependant.

Haaland et ses agents ont négocié une clause de rachat même après avoir rejoint Man City en 2022.

Dans une démarche qui encouragerait Madrid à le signer, Haaland dispose d'une clause libératoire qui entrera en vigueur à l'été 2024 et qui s'élève à 200 millions d'euros.

La superstar norvégienne dispose ensuite d'une deuxième clause libératoire à prix minimum qui sera activée à l'été 2025 et qui s'élève à 175 millions d'euros.

City ne pourrait pas empêcher le départ de Haaland s'il recevait une offre de transfert correspondant à ces montants à partir des dates spécifiées, mais il ne peut pas trop se plaindre - il n'a payé que 60 millions d'euros après avoir également satisfait à une clause libératoire dans son contrat avec le Borussia Dortmund qui a été activée à la fin de la saison dernière.

Dans certains championnats, comme la Liga, les règles et la tradition veulent que chaque joueur ait une clause libératoire incluse dans son contrat. Dans certains cas, les clubs ont donc fixé des clauses excessivement élevées pour décourager les acheteurs potentiels.

Les clubs de Liga les utilisent depuis longtemps

Au FC Barcelone, Lionel Messi a reçu en 2009 un contrat incluant une clause de rachat de 250 millions d'euros, un montant considéré à l'époque comme inaccessible.

Cette somme a ensuite été portée à la somme étonnante de 700 millions d'euros lorsqu'il a signé un autre de ses nouveaux contrats au Camp Nou en 2017. Le PSG avait alors déboursé 222 millions d'euros pour atteindre la clause libératoire de Neymar, un montant qui était également considéré comme trop élevé pour être payé.

Plus récemment, Madrid et le Barça ont même commencé à chiffrer certaines clauses libératoires à la somme incroyable d'un milliard d'euros ! Les Catalans ont sept joueurs qui ont reçu ces prix astronomiques, le dernier en date étant le jeune milieu de terrain Gavi.

Les clubs essaient souvent de résister à la présence de ces clauses dans un contrat.

L'été dernier, le RB Leipzig a réussi un exploit en liant son joueur vedette Christopher Nkunku à un nouveau contrat qui ne contenait pas la clause de rachat de 60 millions d'euros que le joueur avait initialement demandé.

Voici une liste de quelques-uns des joueurs les plus notables du football mondial dont on dit qu'ils ont une clause libératoire dans leur contrat.

