Benzema et Ronaldo sont-ils toujours amis ? La réponse cash de KB9

Présent en conférence de presse ce samedi, Karim Benzema a évoqué sa relation avec Cristiano Ronaldo.

Neuf ans durant, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont formé l'une des associations les plus fructueuses du football mondial. Le quintuple Ballon d'Or a souvent bénéficié de l'altruisme et de l'intelligence du Français pour soigner ses statistiques. KB9, de son côté, a également expliqué à plusieurs reprises avoir profité de la présence de CR7 à ses côtés.

Benzema : "Pas besoin de photos pour dire qu'on est amis avec Cristiano"

Cette semaine, Karim Benzema et le Real Madrid ont rejoint l'Arabie saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Et à la veille d'un Clasico contre le FC Barcelone avec un titre à la clé, les souvenirs remontent forcément à la surface. D'autant que les Merengue sont désormais sur les nouvelles terres de Cristiano Ronaldo, le Portugais ayant posé ses valises à Al-Nassr cet hiver.

Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a certifié avoir gardé d'excellents rapports avec son ancien compère d'attaque. "Je ne regarde pas beaucoup le football ici, mais je pense qu'il y a de très bonnes équipes et j'espère qu'ils continueront d'évoluer. On n'a pas besoin de photo pour dire qu'on est amis avec Cristiano. Je n'ai pas pu le saluer car il s'entraînait mais j'espère pouvoir le voir demain. Je pense qu’il est heureux et j’espère qu’il marquera beaucoup de buts."

L'ex-international français a également été bombardé de questions sur la sélection, mais il s'est montré très peu bavard sur le sujet.