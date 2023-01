Benzema confirme un gros malaise avec les Bleus !

Présent en conférence de presse à la veille du Clasico en finale de la Supercoupe d'Espagne, Karim Benzema a été interrogé sur les Bleus.

C'est en bon capitaine du Real Madrid que Karim Benzema s'est présenté devant la presse, ce samedi, en Arabie saoudite, à la veille de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Et s'il fallait retenir une chose de cette prise de parole publique, c'est que KB9 n'avait pas l'intention d'aborder d'autres sujets que le Real Madrid, justement. Le Ballon d'Or France Football a pourtant été interrogé sur son désir de mettre un terme à sa carrière internationale.

Benzema évoque "un passé compliqué"

Concentré sur son sujet, Karim Benzema s'est attelé à balayer d'un revers de main toutes les questions relatives à l'équipe de France. Sa retraite internationale ? "Ce n'est pas le sujet de demain. Le sujet est la finale. Je ne peux pas en parler davantage. Je ne vais pas répondre, je suis désolé." Les événements qui ont précipité son forfait pour la Coupe du monde ? "Ce qui s'est passé est terminé. Le plus important, c'est le match de demain. Je suis bien dans ma tête et je ne me concentre que sur le match de demain. Le reste est passé. Un passé compliqué mais c'est tout."

Benzema et les Bleus, fin de l'histoire

"Un passé compliqué". C'est donc par cette formule, aussi brève que soudaine, que KB9 a confirmé, à sa manière, le malaise qui entourait ses derniers moments en sélection. Pour rappel, l'attaquant avait déjà exprimé sa frustration par des messages multiples postés sur les réseaux sociaux, qui ne laissaient de guère de place à l'interprétation.

Reste que le buteur est désormais focalisé sur le trophée que le Real Madrid peut s'adjuger ce dimanche. "Ça veut dire beaucoup de choses. Un autre trophée, une autre fierté car ici on nous demande toujours de gagner. On va avoir un match difficile mais dans la tête il faut être prêt à gagner ce match."

KB9 a enfin certifié qu'il était de retour à un niveau physique optimal. "Je reviens de blessure. C'est clair que j'ai fait du bon travail pour retrouver mon meilleur niveau. C'est clair que je suis de retour et très content. J'espère pouvoir continuer à aider mes coéquipiers. Après l'année dernière, qui a été importante, j'ai eu des blessures mais maintenant je suis de retour. Je ne sais pas si vous me voyez dans les matchs mais je me sens très bien."