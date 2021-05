Benzema de retour, Valbuena grince des dents !

Mathieu Valbuena a livré ce jeudi sa première réaction concernant le retour en sélection de Karim Benzema.

Depuis mardi soir, Karim Benzema est de nouveau un joueur international. L’attaquant du Real Madrid a été rappelé par Didier Deschamps en prévision de l’Euro 2020 et au bout d’une absence qui a duré cinq ans et demi. Une nouvelle qui a logiquement fait beaucoup réagir, suscitant à la fois beaucoup d’enthousiasme, y compris dans les hauts lieux de l’Etat, mais aussi quelques critiques.

Valbuena ne digère pas

Parmi ceux qui n’affichent pas vraiment un énorme enthousiasme à l’idée de voir Benzema revêtir le maillot tricolore il y a Mathieu Valbuena. Victime présumé du chantage qui est derrière le scandale à l’origine de l’éviction des deux hommes, l’ancien marseillais a fait part de sa réaction par rapport au come-back en Bleu du KB9 et celle-ci trahit une certaine amertume.

« S'il peut apporter un plus à l'équipe de France, alors tant mieux. Ca sera sur le terrain que ça va se jouer (...) C'est un choix du sélectionneur. Pour moi, Didier sera gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France elle marche, on dira qu'il a pu s'adapter et si elle échoue on ne lui en voudra pas. Il sait faire ses listes. Il est très malin par rapport à ça. S'il m'a appelé pour prévenir de sa décision ? Je n'attends rien de Didier, rien de personne. Aujourd'hui, je fais ma vie et je prends du plaisir sur le terrain. Je n'ai aucun commentaire de plus à faire. », a-t-il déclaré ce jeudi lors d’une intervention sur RMC Sport.

Valbuena, qui a connu Deschamps comme entraineur en club aussi, a admis qu’il n’a pas encore digéré sa mise à l’écart du groupe France. Avoir été le dommage collatéral de cette histoire l’a beaucoup peiné, surtout qu’il estime qu’on n’a pas été totalement honnête envers lui.

« Ne me dites pas j’ai été écarté pour des choix sportifs »

«Quand Didier m'appelle pour me dire que je ne suis pas pris pour raisons sportives... J'aurais préféré être écarté pour raisons sportives, regrette-t-il. L’équipe de France est quelque chose de très spécial, et ça m’a beaucoup affecté. Quand t’as représenté la sélection, c’est dur d’accepter cela. Quand tu vois qu’aujourd’hui il y a des joueurs qui sont appelés et qui ne jouent que très peu en club, tu te dis qu’il y a des règles pour certains et il y en a d'autres. Il ne faut pas me raconter que c’était un choix sportif. C’est ça qui m’avait touché et déçu. Mais, il a fallu ensuite passer à autre chose ».

Le compteur de sélections de Valbuena s’est arrêté finalement à 52 capes. Il aura disputé trois tournois majeurs seulement avec son pays (les Coupe du Monde 2010 et 2014 et l’Euro 2012).

Depuis 2015, il se concentre uniquement sur sa carrière en club. Cette semaine, il a d’ailleurs l’opportunité d’aller chercher le doublé avec l’Olympiakos en Grèce. Avec ses coéquipiers ils disputent la finale de la Coupe contre le PAOK.

Pour rappel, l’affaire de la sextape n’a pas encore été jugée. Le procès est prévu pour le mois d’octobre. Mis en cause, Benzema a été renvoyé en correctionnelle avec quatre autres prévenus.