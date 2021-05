Benzema de retour chez les Bleus, Domenech s'interroge...

L'ancien sélectionneur de l'EDF estime que le retour de Karim Benzema pourrait être de nature à briser un certain équilibre chez les Bleus...

Karim Benzema de retour en Equipe de France plus de cinq ans après, il n'en fallait pas moins pour déchainer les passions à quelques semaines de l'Euro 2020. Présent parmi les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, l'attaquant du Real Madrid constituera un renfort de poids pour l'attaque des Bleus, qui ont de grandes ambitions.

Dans l'Hexagone, beaucoup se réjouissent de pouvoir compter sur un Karim Benzema au sommet de son art à la pointe de l'attaque, poste jusque-là occupé par Olivier Giroud. Premier sélectionneur à avoir lancé le joueur formé à l'Olympique Lyonnais chez les Bleus, Raymond Domenech a toutefois soulevé un léger problème.

"Tout va tourner autour de lui. C'est un côté un peu gênant"

"Il faut peser le pour et le contre. Le contre, c'est justement que maintenant, tout se focalise sur Karim, sur Benzema, et que tout d'un coup, les autres à côté se sentent un petit peu éteints, qu'ils ne sachent plus trop où est leur place parce que là, on ne va parler pendant quinze jours que de Karim", a prévenu l'ancien coach du FC Nantes.

Selon lui, une arrivée de Karim Benzema dans le groupe pourrait avoir une incidence. Et pas forcément positive... "Est-ce qu'il va jouer les matchs ? Est-ce qu'il va jouer à la place de Mbappé ? Comment il va se comporter ? Tout va tourner autour de lui. C'est un côté un peu gênant", a expliqué le consultant pour la Chaine L'Equipe.

"S'il l'avait fait venir au mois de mars, peut-être qu'on aurait éliminé tout ça, mais peut-être qu'au mois de mars, Didier n'était pas encore prêt pour le reprendre. Mais le petit doute pour moi, va peser dans cette visibilité qu'aura Karim par rapport aux autres", a enfin ajouté Raymond Domenech. Bref, un problème de riche...