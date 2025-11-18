Benzema cash sur Vinicius : "Il gagnera le Ballon d'Or quand il..."

Benzema a formé un duo redoutable avec Vinicius lors de ses deux dernières années au Bernabéu et a analysé sa progression.

On se souvient de Benzema disant à Ferland Mendy de « ne pas lui faire la passe », mais le triomphe des Merengues en Ligue des Champions 2022 a été en grande partie dû à la complicité entre les deux joueurs. Entre le départ de Benzema et l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius est devenu le fer de lance de l'attaque du Real Madrid, mais peine à retrouver son niveau d'antan.

L'attaquant français vétéran a fait l'éloge de Vinicius et a expliqué au Diario AS que le Brésilien avait peut-être été trop dur envers lui.

« C'est un garçon formidable, avec un cœur immense, qui a soif d'apprendre… Il est phénoménal. C'est sa nature. On lui met beaucoup de pression, vraiment beaucoup. Certains joueurs ne devraient pas subir autant de pression. Il est encore jeune, mais il a déjà joué de nombreux matchs pour le Real Madrid. Il ne faut pas oublier son parcours. On ne peut pas dire qu'il joue mal maintenant. Ce n'est pas juste. Il joue très bien, mais il peut faire encore mieux. C'est tout simplement sa personnalité. »

« Il se fâche quand il sort du terrain. C'est normal. Bon, il ne devrait pas faire ça. Les gens doivent savoir qu'il est comme ça. Il gesticule sur et en dehors du terrain. Ce n'est rien. Il joue bien, il pense pouvoir faire des choses, toucher plus de ballons, et puis on le remplace. Il gesticule parce qu'il ne veut pas quitter le terrain. C'est normal. Ce n'est rien. »

« Le jour où il comprendra » – Benzema à propos des chances de Vinicius au Ballon d’Or

Benzema a ensuite évalué les chances de Vinicius de remporter le Ballon d’Or. Il est, bien sûr, le dernier joueur du Real Madrid à avoir reçu cette distinction.

« Je pense qu’il pourrait gagner le Ballon d’Or un jour. Il en est capable. C’est difficile, mais il peut le faire. Cela arrivera le jour où il comprendra qu’il est sur le terrain uniquement pour jouer et qu’il laisse tout le reste de côté. Il peut le gagner. Il a le talent et il est au meilleur endroit pour y parvenir, au Real Madrid. Il n’y a pas de meilleur endroit. »

Des critiques récurrentes pour Vinicius

Si Benzema laisse entendre qu’il trouve les critiques médiatiques envers Vinicius trop sévères, ce qui n’est sans doute pas sans fondement, ses conseils à Vinicius sont peut-être les conseils non sollicités que ce dernier reçoit le plus souvent. Vinicius exprime souvent ses protestations avec véhémence, que ce soit envers ses coéquipiers, les supporters adverses ou, plus récemment, son propre entraîneur, ce à quoi Benzema fait probablement référence.