Bensebaini paie le prix de l'incident Seibari

L'Algérien Ramy Bensebaini, défenseur du Borussia Dortmund, a écopé d'une sanction officielle à la suite du carton rouge qu'il a reçu lors du match de son équipe face au Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne.

La Fédération allemande de football a annoncé, ce mardi, la décision de son tribunal sportif de suspendre Bensebaini pour deux matchs en Coupe d'Allemagne, en raison d'un « jeu violent » après son expulsion lors du match de la Supercoupe, selon ce qu'a rapporté le journal allemand Bild.

Ainsi, le défenseur algérien ne pourra pas participer avec le Borussia Dortmund à l'entrée en lice en Coupe d'Allemagne face à un club de cinquième division, prévue mardi prochain en soirée, et il manquera également le probable match du deuxième tour, fin octobre.

Bensebaini avait été expulsé à la 90e minute du match entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, après un tacle appuyé sur Ismail Jakobs, nouveau joueur du club bavarois, ce qui a conduit l'arbitre Daniel Schlager à brandir un carton rouge direct à l'encontre du défenseur algérien.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

La sanction intervient bien que Bensebaini ne soit pas suspendu en championnat d'Allemagne, la sanction prononcée à son encontre se limitant aux seuls matchs de Coupe d'Allemagne. Sa situation quant à une participation avec Dortmund lors de l'entrée en lice de l'équipe en championnat reste donc distincte de la sanction liée à l'expulsion en Supercoupe.

Bensebaini a par ailleurs été victime d'une blessure lors de la défaite de Dortmund face au Bayern Munich sur le score de 2-1 en Supercoupe, après avoir souffert d'une forte contusion aux côtes, et sa situation quant à une participation au prochain match de l'équipe en championnat reste incertaine.

La sanction de Bensebaini est comparable à celle infligée au Français Martin Terrier, joueur du Bayer Leverkusen, qui avait été expulsé en Supercoupe en 2024, avant d'être lui aussi suspendu pour deux matchs en Coupe d'Allemagne.