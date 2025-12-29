Bénin - Sénégal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La phase de groupes touche à sa fin et certains calculs deviennent inévitables. Dans le groupe D de la CAN 2025, rien n’est encore figé. Ce mardi, le Bénin et le Sénégal se retrouvent pour un duel à forts enjeux, avec des destins encore ouverts avant les huitièmes de finale.

Pronostic Bénin - Sénégal : Les Lions de la Téranga prêts à rougir à nouveau

Trois équipes se tiennent en un point, la pression monte et chaque ballon comptera. Favori naturel de la poule, le Sénégal veut éviter tout scénario piégeux. De son côté, le Bénin avance sans complexe et rêve d’un énorme coup face à l’un des poids lourds du continent.

Un groupe D loin d’avoir livré son verdict

Le Sénégal a parfaitement lancé sa compétition avec un succès net face au Botswana (3-0). Mais les Lions de la Teranga ont ensuite dû s’employer pour revenir au score contre la République démocratique du Congo (1-1). Pendant ce temps, le Bénin s’offrait une victoire précieuse face au Botswana (1-0), relançant totalement la lutte.

Résultat : Sénégal, RDC et Bénin se retrouvent regroupés en tête. Pour les hommes de Pape Thiaw, un simple nul suffit pour assurer au minimum la deuxième place. Mais viser plus haut reste l’objectif affiché.

Le Sénégal vise la première place

Se qualifier sans convaincre ne correspond pas aux standards sénégalais. Avec un effectif dense et expérimenté, comparable à celui du Maroc, le Sénégal veut terminer en tête de son groupe. La formule est simple : une victoire assure la première place. Un nul peut suffire si la RDC ne s’impose pas.

Face au Bénin, les Lions partiront favoris. Leur vivier, leur vécu et la présence de cadres comme Sadio Mané offrent un avantage évident. Reste à transformer cette supériorité sur le terrain.

Le Bénin joue sa chance à fond

Les Guépards n’ont rien à perdre. Relancés après leur succès contre le Botswana, les joueurs de Gernot Rohr abordent ce match avec ambition. Une qualification reste possible, même avec un nul, à condition que la RDC trébuche.

Porté par des profils connus en France, le Bénin s’appuie sur Steve Mounié, désormais à Alanyaspor, et sur Yohan Roche, ancien de Rouen et Rodez. L’écart à la différence de buts reste mince. Tout se jouera sur des détails. Et sur un brin de réussite.

Sur quelle chaine suivre le match Bénin - Sénégal

La rencontre entre le Bénin et le Sénégal sera à suivre ce mardi 30 décembre 2025 à partir de 20h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Bénin - Sénégal

Le match entre le Bénin et le Sénégal se tient ce mardi 30 décembre à partir de 21h00, heure française, au stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Bénin

La sélection béninoise devrait évoluer dans le système habituellement privilégié par Gernot Rohr, à savoir un 4-2-3-1. Dandjinou est pressenti pour débuter dans les buts, protégé par une arrière-garde composée de Ouorou, Roche, Verdon et Kiki. Devant la défense, le duo formé par D’Almeida et Hassane devrait être chargé de sécuriser l’axe du jeu.

Plus haut sur le terrain, Olaitan et Dossou sont attendus pour animer les couloirs, tandis que Tosin évoluerait dans un rôle axial derrière Steve Mounié, positionné en pointe. Aucun problème physique n’ayant été signalé dans l’effectif, le Bénin se présente quasiment au complet. L’attention se portera toutefois sur la solidité défensive, après l’erreur qui avait coûté la défaite lors de la dernière rencontre face à la République démocratique du Congo.

Infos sur l'équipe du Sénégal

Face au Bénin, le Sénégal devrait s’appuyer sur une organisation éprouvée en 4-1-4-1. Édouard Mendy est attendu dans les cages, derrière une défense composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Idrissa Gana Gueye est pressenti pour occuper seul le rôle de sentinelle devant la défense, une option rendue possible par l’absence de blessure au sein du groupe sénégalais, ce qui garantit une base arrière stable.

Dans l’entrejeu, Pape Gueye et Iliman Ndiaye devraient évoluer dans des rôles plus avancés. Sur les ailes, Sadio Mané et Ismaïla Sarr sont pressentis pour apporter percussion et profondeur, tandis que Nicolas Jackson mènerait l’attaque. Mané reste sur une égalisation décisive face à la RDC, et Jackson arrive en confiance après son doublé contre le Botswana, ce qui témoigne d’un secteur offensif en pleine forme. Sur le banc, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye et Diallo offrent des alternatives crédibles si Aliou Cissé choisit d’ajuster son animation offensive en cours de match.

