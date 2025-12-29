Pronostic Bénin vs Sénégal 30/12/2025 : les Lions de la Teranga prêts à rugir de nouveau

Après avoir buté sur la RD Congo, les Lions de la Teranga, portés par leurs stars, n'ont plus le droit à l'erreur. Voici nos analyses et les meilleures cotes pour parier sur cette rencontre.

Pronostic Bénin vs Sénégal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bénin vs Sénégal

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bénin 0-1 Sénégal

Pronostic des buteurs : Sénégal - Nicolas Jackson

Le Bénin aborde cette ultime journée du Groupe D avec un réel espoir de qualification. Grâce à leur victoire face au Botswana, les Guépards pourraient se contenter d’un nul pour passer parmi les meilleurs troisièmes, malgré leur revers initial contre la RDC. Toutefois, les hommes de Gernot Rohr ont souffert face aux cadors cette année, s'inclinant lourdement contre le Nigeria (4-0) et l'Afrique du Sud (2-0).

De son côté, le Sénégal réalise une année 2025 de haute volée. Déjà qualifiés pour le Mondial et auteurs de prestations solides, notamment contre l'Angleterre, les Lions veulent finir l’année en beauté. Largement vainqueurs du Botswana (3-0) en ouverture, ils ont les cartes en main pour valider leur ticket à Tanger.

Les effectifs probables pour Bénin vs Sénégal

Composition attendue du Bénin : Dandjinou, Ouorou, Verdon, Tidjani, Roche, D'Almeida, Dodo, Imourane, Tosin, Olaitan, Mounié.

Composition attendue du Sénégal : Mendy ; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs ; I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye ; I. Sarr, Mané, Jackson.

Le Sénégal, une forteresse inexpugnable ?

Pape Thiaw dispose d'un effectif pléthorique où les cadres évoluent dans les plus grands clubs européens (Bayern, PSG, Tottenham, Lazio). Seule ombre au tableau : l'incertitude planant sur Ismaïla Sarr, touché contre la RDC. En face, le Bénin retrouve ses forces vives avec les retours de suspension de Mounié et Olaitan, mais devra composer sans Andreas Hountondji, forfait.

La force des Sénégalais réside dans leur équilibre. Avec 10 « clean sheets » en 2025, la défense emmenée par Koulibaly et Niakhaté est un véritable mur. Face à une équipe du Bénin volontaire mais limitée offensivement, le pari « Victoire du Sénégal clean sheet » semble très solide.

Pronostic 1 Bénin vs Sénégal : Victoire du Sénégal sans encaisser de but (1,73)

Un match verrouillé à Tanger ?

Avec quatre points au compteur, un nul suffit mathématiquement aux Sénégalais pour voir les huitièmes. Cependant, pour s’assurer la première place et un tableau plus clair, la victoire est l’objectif prioritaire.

Le Bénin, qui n’a plus vu les phases finales depuis 2019, jouera crânement sa chance. Gernot Rohr est un fin tacticien, adepte des blocs compacts. On s'attend à un match fermé, une bataille de milieu de terrain où le dénouement pourrait venir d'un éclair de génie ou d'un coup de pied arrêté. Un succès minimaliste des Lions est le scénario le plus probable.

Pronostic 2 Bénin vs Sénégal : Moins de 2,5 buts (1,77)

Nicolas Jackson, l'homme en forme

Si Sadio Mané reste le guide spirituel, Nicolas Jackson s'impose comme le finisseur attitré. L'attaquant du Bayern Munich (prêté par Chelsea) arrive en pleine confiance après son doublé lors du premier match.

S'il a parfois manqué de réussite en club cette saison, le joueur de 24 ans est transfiguré sous le maillot national, avec une implication directe sur 8 buts lors de ses 7 dernières sélections. Sa puissance et ses appels en profondeur risquent de faire très mal à la charnière centrale

Pronostic 3 Bénin vs Sénégal : Nicolas Jackson buteur (2,24)

