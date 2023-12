Benfica – Toulouse : Les mots forts du président Comolli après le tirage

Après le tirage au sort de Ligue Europa, Toulouse affrontera Benfica en 16es de finale de la compétition.

C’est un gros morceau qu’a tiré le Téfécé en barrages de Ligue Europa. Mais les Toulousains ne craignent pas les Portugais. La victoire contre Liverpool au match retour de la phase de poules est une motivation pour le club français.

Toulouse prévient Benfica

Le Téfécé ne fera aucun cadeau à Benfica en seizièmes de finale de Ligue Europa. Ce lundi, à la suite du tirage au sort effectué par l’UEFA à son siège à Nyon, en Suisse, Toulouse, qui a terminé deuxième du groupe E derrière Liverpool, a hérité du SL Benfica, qui est reversé en Ligue Europa après son élimination en Ligue des champions où il a fini troisième du groupe D derrière la Real Sociedad et l’Inter Milan.

Interrogé au micro de RMC Sport après le tirage au sort qui voit son équipe être tirée au sort avec les géants portugais, le président de Toulouse, Damien Comolli, ne s’inquiète pas du nom de l’adversaire. Si le Téfécé a pu battre Toulouse (3-2) en phase de groupes, Benfica ne devrait pas faire peur aux joueurs et leur entraîneur, selon le président Comolli.

« C'est une équipe légendaire du football européen. C'est la première fois qu'on se qualifie pour la phase éliminatoire, on savait qu'on allait tomber contre un gros morceau. C'est l'un des plus gros. Je trouve ça passionnant. Après ce qu'on a fait sur la phase de poules où on a battu Liverpool, on sait qu'on est capable de plein de bonnes choses. On ira avec de l'ambition, de l'optimisme mais aussi du réalisme. La leçon qu'on tire, c'est qu'on a appris un peu plus à chaque match », a lancé Damien Comolli.

Toulouse, une jeune équipe, selon Comolli

Soulignant que la double confrontation face aux Reds est une expérience pour ses joueurs et leur entraîneur, le président Comolli estime que l’équipe de Toulouse est la plus jeune équipe de cette Ligue Europa. Respectant son prochain adversaire, Comolli estime que Benfica est jouable pour le Téfécé.

« On a appris de la défaite à Anfield, ce qui nous a sûrement permis de gagner ensuite chez nous contre Liverpool. On a l'équipe la plus jeune de cette Ligue Europa. C'est un apprentissage accéléré. Les joueurs et le staff ne feront pas de complexe. On est respectueux de Benfica et de son passé, de son entraîneur que je suis depuis longtemps. Ce sera un challenge exceptionnel. Au Stadium, ça sera absolument incandescent comme ambiance », a-t-il conclu.

Rendez-vous le 15 février 2024 pour le match aller au Portugal, et le 22 février pour celui retour au Stadium.