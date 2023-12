Bellingham veut faire comme Zidane, l'incroyable hommage

Jude Bellingham a déclaré à Adidas qu'il voulait "préserver l'héritage de son numéro".

Si Jude Bellingham voulait se faire aimer des supporters du Real Madrid, citer Zinedine Zidane comme son joueur préféré était un moyen sûr de commencer du bon pied. En portant le numéro 5, Bellingham a certainement dépassé les débuts du Français à Santiago Bernabeu, mais il a déclaré à Adidas qu'il voulait "préserver l'héritage de son numéro".

Bellingham a débuté au Real Madrid de manière étonnante, inscrivant 16 buts lors de ses 18 premiers matches et délivrant quatre passes décisives. Il a déclaré vouloir suivre les traces d'autres joueurs de premier plan qui ont été représentés par la même marque.

"J'espère qu'il y aura beaucoup de grands moments à venir, en poursuivant l'héritage de cette chaussure, de cette marque, et en essayant d'inspirer la prochaine génération qui viendra après moi. Zidane, Beckham ou Gerrard l'ont fait avant moi et maintenant c'est ma responsabilité et ma fierté et j'espère en profiter".

"C'est une question de mentalité, ces joueurs ont en commun leur capacité à se montrer performants dans les meilleurs scénarios, dans les grands matches, et c'est ainsi que l'on est jugé dans le football.

Cette forme a fait de lui un choix évident pour le titre de Golden Boy. Marca a repris ses propos.

"Gagner des trophées comme le Golden Boy est devenu naturel, j'ai été deux fois deuxième et la vérité, c'est que je n'aimais pas ça. Vous le prenez personnellement quand vous ne gagnez pas. Je continue d'apprendre, de me développer et d'essayer d'être meilleur chaque jour et de dépasser mes limites."

Alors qu'il n'est pas encore à mi-parcours de sa première saison, il est difficile de voir où placer la limite de son potentiel, ou même de ses capacités actuelles. Jusqu'à présent, il n'y a aucun défi qu'il n'a pas relevé.