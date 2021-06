Chelsea prend contact avec Haaland et Hakimi

Les Blues pourraient payer plus de 230 millions d'euros pour deux joueurs cet été alors qu'ils visent à frapper un grand coup sur le mercato.

Chelsea a pris contact avec des clubs et des agents dans le but de conclure l'arrivée de deux recrues estivales : Erling Haaland du Borussia Dortmund et l'arrière latéral de l'Inter Milan, Achraf Hakimi. Tout accord pour Haaland briserait non seulement le record du transfert le plus cher de l'histoire club et la masse salariale de Chelsea, mais verrait également les records de la Premier League être battus, tandis que son agent Mino Raiola risque de toucher une somme importante.

Reste à voir si Chelsea fera le pas maintenant quand il y aura moins de concurrence, ou attendra que le prix baisse en 2022 lorsqu'une clause libératoire variable basée sur les performances devrait le voir partir pour un prix plus proche de 75 millions d'euros. Chelsea est prêt à égaler l'offre de 60 millions d'euros faite par le Paris Saint-Germain. Cependant, Achraf Hakimi est évalué par l'Inter Milan à 80 millions d'euros.

Son agent Alejandro Camano a minimisé les liens avec le club parisien au FCinter1908, mais a admis que l'avenir du Marocain était incertain : "Il n'y a pas de négociation en cours avec le PSG, pour le moment il n'y a rien. Il est bien avec l'Inter Milan. Suis-je optimiste quant à son maintien au club ? C'est difficile à dire". Dans le dossier Haaland, Chelsea s'est retrouvé à devoir renouer la relation entre eux, Mino Raiola et le Borussia Dortmund pour conclure l'affaire, car ils n'ont pas de relation étroite avec l'agent ou le club.

Abraham, Giroud et les jeunes sur le départ ?

Ils sont l'un des rares clubs à pouvoir se permettre de recruter Erling Haaland sur ce marché des transferts, avec Manchester City, qui ne semble pas disposé à payer plus de 100 millions d'euros pour un joueur. L'Inter Milan préférerait vendre Hakimi plutôt que la cible alternative de Chelsea en attaque, Romelu Lukaku, qui a été envisagée en cas d'échec dans les négociations avec Erling Haaland. Harry Kane de Tottenham a également réitéré son désir de quitter son club d'enfance cet été, mais préférerait déménager dans l'une des équipes de Manchester que les rivaux locaux des Spurs.

Le président des Spurs, Daniel Levy, bloquerait probablement également son départ pour Stamford Bridge. Les discussions sur les possibles arrivées perturberont l'effectif du dernier vainqueur de la Ligue des champions et vont compromettre l'avenir des joueurs prêtés ou issus dans le centre de formation. Chelsea est ouvert à la vente de Tammy Abraham, mais ils ont initialement demandé 45 millions d'euros ce qui risque d'écarter les clubs intéressés que sont West Ham et Leicester City.

Olivier Giroud a fait activer une clause de prolongation d'un an sur son contrat expirant, mais reste déterminé à faire pression pour un transfert, l'AC Milan souhaitant auparavant le signer s'il était libre. Michy Batshauyi a vu Leeds United se désintéresser d'un transfert, les Blues demandant environ près de 20 millions d'euros. Le jeune Armando Broja fera probablement partie des joueurs qui auront la chance d'impressionner Thomas Tuchel en pré-saison après un an en prêt à Vitesse.

Tino Livramento a été contacté par l'AC Milan mais Aston Villa fait partie des clubs qui semblent des options plus viables pour le jeune arrière latéral, dont l'avenir pourrait être mis en doute en cas de signature d'Hakimi. Selon les rumeurs, Callum Hudson-Odoi susciterait un regain d'intérêt du Bayern Munich, mais il partira uniquement si Chelsea ne décide de le vendre. Pour l'instant, aucune conversation de ce genre n'a eu lieu.