Bellingham cash sur sa blessure

Jude Bellingham a délivré un message rassurant au Real Madrid, la star anglaise affirmant qu'elle sera "de retour en un rien de temps".

Le milieu de terrain de 20 ans s'est fait une entorse à la cheville en aidant les Blancos à remporter une impressionnante victoire 4-0 sur Gérone, le rival des Merengue au titre en Liga cette saison. Bellingham a inscrit un doublé lors de cette rencontre, mais a également été contraint de sortir juste avant l'heure de jeu.

Il a été suggéré qu'il avait eu la chance d'éviter une lésion des ligaments, ce qui aurait entraîné des mois d'immobilisation, mais on s'attend à ce qu'il soit prêt à être rappelé sur le pré dans quelques semaines. Et Bellingham espère que ce sera bel et bien le cas.

Bellingham rassure

Après avoir reçu un nouveau coup qui lui vaudra une indisponibilité forcée, le joueur s'est exprimé sur les médias sociaux : "Je serai de retour en un rien de temps, vos messages m'ont permis de rester positif. Gracias Madridistas !"

Selon le calendrier, Bellingham ne pourra pas jouer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, ni les rencontres de Liga contre le Rayo Vallecano et le FC Séville. Bellingham, qui a inscrit 20 buts en 29 apparitions cette saison, manquera beaucoup aux Madrilènes. Les Blancos disposent toutefois d'une grande force de frappe et espèrent rester en lice pour les titres nationaux et continentaux pendant que leur numéro 5 les observera depuis les tribunes.