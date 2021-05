Belgique, Roberto Martinez justifie la présence d'Eden Hazard

Le sélectionneur de la Belgique a défendu les choix d'avoir inclus Eden Hazard et Axel Witsel dans la liste des 26.

Roberto Martinez est un homme de parole et a les épaules solides. Ce lundi, le sélectionneur de la Belgique a dévoilé sa liste des 26 pour l'Euro 2020 et ce dernier ne s'est pas démonté au moment d'annoncer les présences d'Eden Hazard, très régulièrement blessé avec le Real Madrid depuis deux saisons, et d'Axel Witsel, absent depuis quelques mois en raison d'une blessure. En conférence de presse, Roberto Martinez a commencé par justifier la présence d'Eden Hazard dans sa liste.

"La situation avec Eden est très confidentielle. Nous savons exactement où il en est. Je pense que les conditions médicales ont été les meilleures qu’il a eues depuis un long moment et nous sommes enchantés du niveau de sa condition actuellement. On doit être conscient de l’importance qu’Eden représente pour l’équipe, c’est notre capitaine et la façon dont il joue quand il est en équipe nationale est essentielle et vitale. C’est important qu’il finisse la saison en force avec le Real Madrid pour qu’il retrouve un niveau proche de sa meilleure forme dans les prochaines semaines", a analysé le sélectionneur belge.

La sélection de l'ailier du Real Madrid peut être compréhensible en prenant en compte son vécu avec les Diables Rouges ainsi que ses performances dans le passé en club et en sélection. Si Eden Hazard est en forme pendant la durée de la compétition, il sera d'une grande aide pour la Belgique. La présence d'Axel Witsel peut être plus surprenante pour le grand public, mais Roberto Martinez a affirmé qu'il avait donné sa parole au milieu de terrain du BVB.

"Nous sommes plus forts qu'en 2018"

"Pour être clair, dans la situation actuelle nous n’attendons rien de particulier de la part d’Axel. On a pris le temps et j’ai une confiance totale dans mon staff médical, nous sommes arrivés à un moment crucial dans le processus de décision, mais la décision définitive le concernant sera prise le 11 juin. Nous souhaitons prendre le temps maximum pour prendre une décision définitive et nous voulons donner le temps nécessaire à Axel pour continuer sa revalidation et voir s’il est en fit ou pas", a indiqué l'ancien entraîneur d'Everton.

"Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de prendre une décision concernant Axel Witsel, mais le jour pour désigner la liste des 26 joueurs qui composeront l’effectif de l’Euro. C’est pour ça qu’on a ajouté une liste de 11 joueurs au cas où il y aurait un problème dans les semaines à venir. Axel mérite d’être dans l’équipe pour ce qu’il a fait et le travail qu’il a fait d’un point de vue médical. Nous sommes confiants quant à l’évolution de sa condition", a conclu le sélectionneur belge.

Dans une interview accordée à la Tribune, dans la foulée, Roberto Martinez a également affiché ses ambitions : "Nous sommes plus forts qu’en 2018. Déjà parce qu’il y a davantage de joueurs. On pourrait changer des joueurs dans l’équipe et on serait aussi fort. Et puis il y a eu l’émotion d’avoir été battu et de gagner lors du dernier mondial avec cette petite finale. On a acquis de l’expérience et on va pouvoir en faire bon usage. (...) Il est important que les joueurs continuent d’indiquer dans quelle direction aller. Cette génération dorée sera encore présente pendant des années et ils auront une influence pendant 20-25 ans. Ils vont préparer les prochaines générations futures, en étant coachs ou autre".