Messi et Hazard, les plus gros losers de 2021

Les deux stars du Barça et du Real Madrid ont beaucoup perdu cette année.

Beaucoup de choses peuvent changer au cours d'une saison de football, la valeur d'un joueur étant une variable volatile dépendant de ses progrès, de son contrat, de son âge et de sa forme, entre autres facteurs. En l'espace de quelques mois, la valeur marchande d'un footballeur peut augmenter ou diminuer de dizaines de millions d'euros pour diverses raisons.

👀 Mucha PRESENCIA de #LaLigaSantander



📈 PEDRI lidera la lista de jugadores REVALORIZADOS. (vía Transfermarkt) pic.twitter.com/tlox4Gsqtj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2021

Des joueurs de Liga à foison

Quand on regarde les plus grandes hausses et baisses de la valeur des joueurs en 2021 à ce jour, selon Transfermarkt, on a de quoi être surpris. Notamment concernant les "gagnants".

Ce n'a pas été la saison la plus spectaculaire pour Barcelone, mais la montée en puissance de Pedri a été sensationnelle, comme en témoigne sa valeur marchande qui est passée de 30 millions d'euros à 70 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 18 ans est devenu un joueur clé pour son club et a remporté sa première sélection internationale en mars de cette année. Son augmentation de valeur éclipse la concurrence, mais le prochain est Marcos Llorente, qui a été l'un des facteurs majeurs de la saison impressionnante de l'Atletico Madrid. Le milieu de terrain de l'Atleti a vu sa valeur augmenter de 25 millions ces derniers mois, tout comme Kingsley Coman du Bayern Munich.

La moitié des dix premiers sont des joueurs de La Liga, Renato Tapia du Celta Vigo faisant partie de la liste avec Jules Koundé et Youssef En-Nesyri de Séville. Ces deux derniers, respectivement âgés de seulement 22 et 23 ans, ont aidé leur équipe à suivre le rythme des trois premiers de La Liga et sont même devenus des outsiders pour le titre. Ce genre de chose attire l'attention, Koundé en particulier étant un homme recherché dans toute l'Europe, mais tout club souhaitant les signer depuis Séville devra se séparer de beaucoup plus d'argent maintenant qu'il ne l'aurait fait l'année dernière.

À l'autre bout de l'échelle, la liste des joueurs dont la valeur marchande a chuté est dominée par Barcelone, avec cinq joueurs Blaugrana dans le top 10. Le contrat expirant de Lionel Messi et les années qui avancent ont vu sa valeur baisser de 20 millions d'euros, tandis que des saisons décevantes pour Clément Lenglet, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho et même Antoine Griezmann ont vu leurs valeurs baisser de montants similaires. Eden Hazard, pour des raisons évidentes, et Joao Felix sont les autres joueurs de La Liga dans le top 10.