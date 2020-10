Belgique - Axel Witsel : "C'est une top opération"

Victorieuse en Islande (1-2), la Belgique s'est emparée de la tête de son groupe de Ligue des Nations, suite à la défaite de l'Angleterre, mercredi.

Défaits face aux Anglais lors du match précédent (1-2), les Belges n'ont pas eu le temps de douter dans leur groupe de Ligue des Nations. En effet, les Diables Rouges l'ont emporté face à l' mercredi soir (2-1), tandis que l' s'inclinait dans le même temps contre le (0-1), en infériorité numérique.

"Après la défaite contre l'Angleterre, on voulait réagir"

Résultat des courses, c'est bien la qui pointe en tête au terme de cette trêve internationale. Une réaction qui fait le bonheur du milieu de terrain Axel Witsel. "On savait que ce n'est jamais simple de venir s'imposer ici. C'est toujours un piège où l'on peut perdre des points. Après la défaite contre l'Angleterre, on voulait réagir et retrouver le goût de la victoire. On s'est concentrés pour être décisifs", a d'abord déclaré le joueur du au sortir de la victoire belge.

"Je ne pense pas que nous ayons eu peur en deuxième période. On aurait peut-être pu mieux tenir le ballon. Mais on est restés solides, compacts. C'est bien de s'être comportés de la sorte. Ce n'était pas simple de leur marquer un but. Il fallait passer par les côtés. C'est une top opération car on repasse devant l'Angleterre (deux points d'avance). À nous de l'emporter face à eux à Bruxelles (15 novembre) pour avancer vers cette qualification", a ensuite ajouté Axel Witsel, déterminé, comme le reste de sa sélection.