Bayern : Robert Lewandowski clôt le débat sur son avenir

Du haut de ses 33 ans, Robert Lewandowski est encore le, ou l'un des, meilleur à son poste. Le Polonais marche sur la Bundesliga depuis des années et a souvent vu son nom être asoccié à d'autres grands clubs européens comme le Real Madrid. Chaque été, le feuilleton Robert Lewandowski est réouvert et certains avancent qu'il veut changer d'air après avoir fait le tour et tout gagné avec le Bayern Munich. Pourtant, Robert Lewandowski n'a jamais plié bagage.

Kylian Mbappé encense Lionel Messi et Robert Lewandowski

Après son échec au Ballon d'Or, les rumeurs ont été relancés, d'autant plus que le Polonais est bientôt en fin de contrat avec le Bayern Munich (en juin 2023) et pourrait décider de s'offrir un dernier challenge dans un grand club européen. Mais tout cela n'est pas à l'ordre du jour. Présent lors du Globe Soccer Awards, Robert Lewandowski a été interrogé par les médias concernant son avenir, et il a préféré botter en touche et clore le feuilleton concernant son futur, pour le moment.

Lewandowski ne veut pas s'épancher sur son futur

"Mon avenir ? À mon âge, je pense pouvoir jouer au plus haut niveau pendant quelques années encore. La mentalité que j'ai est de continuer à avoir de bonnes années le plus longtemps possible. Dans ma vie, tout ce que j'ai fait a été ma décision. Je n'ai pas pensé à l'avenir, tout se passe bien et nous nous concentrons sur les objectifs de cette saison. Je suis habitué aux rumeurs", a avancé Robert Lewandowski, des propos relayés par AS.

Mbappé et Lewandowski contre la Coupe du monde tous les deux ans

"Je suis concentré sur mon parcours et sur le fait de bien faire sur le terrain. J'ai découvert il y a longtemps que je n'ai pas besoin de lire les journaux et que l'important est d'être heureux là où je suis J'aime jouer et aller à l'entraînement. Dès que je me réveillerai et que je serai trop paresseux pour aller m'entraîner, je commencerai à réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non", a ajouté l'international polonais de 33 ans.

"J'ai tout fait pour mériter le Ballon d'Or"

L'attaquant du Bayern Munich en a remis une couche sur le Ballon d'Or qu'il a perdu au détriment de Lionel Messi, après avoir vu l'édition 2020 être annulée alors qu'il était le grand favori : "Le Ballon d’Or ? Moi aussi, j’ai beaucoup de questions à ce sujet… L’année dernière, ils l’ont annulé, je n’ai pas pu y aller, mais j’avais gagné tout ce qu’il était possible de gagner. Cette année, j’ai marqué 69 buts en une saison, donc, vous savez… J’ai fait tout ce que j’ai pu. En Ligue des Champions, contre le PSG (qui a éliminé le Bayern en quarts, ndlr), j’étais blessé et je n’ai pas pu jouer. Mais au niveau de mes performances personnelles, je peux me regarder dans un miroir et me dire que j’ai tout fait pour mériter le Ballon d'Or".

L'article continue ci-dessous

Robert Lewandowski avait également profité de la cérémonie du Globe Soccer Awards pour se positionner contre une Coupe du monde tous les deux ans : "Nous avons beaucoup de matchs par an, des semaines difficiles. Si vous voulez donner quelque chose de différent aux fans, vous avez besoin d'une pause. Nous devons regarder vers l'avenir, si nous voulons jouer une Coupe du monde tous les deux ans, le niveau baisse. Il est impossible que le corps et l'esprit donnent le même niveau".