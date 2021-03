Bayern-PSG - Comment jouer sans Robert Lewandowski ?

Le Bayern Munich dispose de nombreux joueurs, mais peu de buteurs pour compenser l’absence de Robert Lewandowski face au PSG en Ligue des Champions.

Comment remplacer un homme qui a inscrit 48 buts en seulement 36 matchs depuis le début de saison ? C’est simple, on ne le remplace pas. Car Robert Lewandowski est «impossible à remplacer», comme l’a souligné l’ancienne légende du FCB et de la Mannschaft, Lothar Matthäus. Et pourtant, Hansi Flick va bel et bien devoir composer sans son serial buteur en quarts de finale de la Ligue des Champions face au finaliste de l’an dernier, le Paris Saint-Germain.

Lewandowski n’a jamais eu de véritable concurrent à Munich

Le problème, c’est que le Polonais n’a jamais eu de remplaçant digne de ce nom à un poste pourtant crucial. Et pour cause : Lewandowski se nourrit de buts, et il ne laisse aucune miette à la concurrence. Le Bayern l’a compris et, depuis son arrivée en 2014, seuls Claudio Pizarro, Sandro Wagner et aujourd’hui Eric-Maxim Choupo-Moting - tous plus proches de la retraite que de l’apogée - sont venus jouer le rôle de second couteau derrière la machine, avec plus ou moins de réussite.

Vous l’aurez compris, la cote pour voir Choupo-Moting défier ses anciens coéquipiers dans une semaine est élevée. En C1, le Camerounais n’a pourtant pas à rougir de son bilan, avec deux buts inscrits en cinq matchs, dont un face à la Lazio Rome en huitièmes de finale. Certes, rien n’est à exclure, mais Flick devrait tout de même opter pour le choix de la raison en plaçant Thomas Müller, l’habituel meneur de jeu entre les lignes, à la pointe de l’attaque.

Müller ou Gnabry en pointe ?

Un choix qui pousserait ensuite Flick à redistribuer les postes pour ses trois ailiers, tous aussi bons les uns que les autres sur les dernières semaines. La logique voudrait donc voir Kingsley Coman à gauche, Leroy Sané à droite et Serge Gnabry, le plus «N°10-compatible» dans l’axe, sans oublier la possibilité de voir ce dernier alterner avec Müller en pointe. Si le technicien allemand souhaite conserver son 4-2-3-1, cette solution semble la mieux adaptée, à condition qu’aucun autre joueur ne rejoigne Lewandowski à l’infirmerie.

Mais peu importe qui de Choupo-Moting, Müller ou Gnabry «remplacera» Lewandowski en pointe, l’heureux élu aura bien du mal à avoir l’influence du Polonais, aussi utile par ses buts (5 en 6 matchs de C1 cette saison, ndlr) que par ses déviations, ses appels et son aide à la construction du jeu. Celui qui aurait dû remporter le Ballon d’Or l’année dernière va cruellement manquer au Bayern, qui s’avance vers un monde inconnu sans son serial buteur.

Quatre matchs sans Lewandowski cette saison

Depuis le début de saison, la star bavaroise n’a manqué que quatre matchs officiels. Au 1er tour de la Coupe d’Allemagne, en Bundesliga face à Cologne (2-1) et en C1 contre l’Atlético (1-1) puis le Lokomotiv Moscou (2-0). À chaque fois, un certain… Choupo-Moting l’a remplacé, mais il convient de rappeler le manque d’enjeu, ou encore le manque de niveau de l’adversaire en ce qui concerne la Coupe. Alors, qui «remplacera» Lewandowski contre Paris ? Faites vos jeux, réponse dans une semaine !