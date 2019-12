Bayern Munich, Rummenigge rassure les supporters

Le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a adressé ses voeux, ce mardi matin, aux supporters du club bavarois.

Troisième de avec quatre points de retard sur le leader, le , à la trêve hivernale, le a connu une première partie de saison assez étrange. Les Bavarois ont survolé leur phase de poules en mais ont déjà enregistré quatre défaites en et ont par conséquent pris la décision de changer d'entraîneur. Pas d'affolement pour autant chez les dirigeants du Bayern Munich à l'aube d'une phase retour pleine de promesse et de défis pour le club allemand.

Sur le site officiel du Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du club, a pris la parole pour adresses ses voeux aux supporters, faisant au passage un bilan de l'année 2019 qu'il considère positive : "Au printemps, nous avons assisté à la plus remontada de l'histoire de la Bundesliga - couronnée par le septième championnat allemand consécutif et la victoire en Coupe DFB. Si vous voulez trouver un cheveu dans la soupe, il était trop tôt pour quitter la Ligue des champions. Nous espérions un peu plus que les huitièmes de finale. Avec le futur vainqueur, , nous n'avons pas eu de chance non plus".

"Les deux équipes devant nous doivent encore jouer à Munich"

"J'ai été impressionné par la façon dont notre équipe évolue en Ligue des champions depuis l'été. L'équipe était déjà qualifiée mais elle a fini par être la première équipe allemande à afficher un bilan parfait en phase de groupes (...) Nous devons regarder vers l'avenir. nous défiera avec sa jeune équipe. Pour cette double confrontation, nous devrons être en pleine forme, concentrés et très motivés, pour atteindre les quarts de finale dans les deux matchs", a ajouté le patron du Bayern Munich.

Malgré le retard au classement en championnat, Karl Heinz Rummenigge est optimiste quant aux chances de remporter le titre : "En Bundesliga, l'écart vers le haut du tableau est de quatre points - ce n'est pas grand-chose, d'autant plus que les deux qui se trouvent devant nous doivent encore jouer à Munich dans la seconde moitié de la saison. Nous avons donc de bonnes raisons d'être prudemment optimistes quant à la seconde moitié de la saison".

Enfin, il a conforté Hansi Flick dans ses fonctions : "Nous avons convenu du poste d'entraîneur avec Hansi Flick il y a quelques jours, et il restera notre entraîneur au moins jusqu'à l'été prochain, ou peut-être au-delà. Nous sommes très satisfaits de son travail, nous trouvons le développement ludique de notre équipe excellent et les résultats sont à nouveau corrects. Nous faisons confiance à Hansi Flick ! Au nom du FC Bayern, je lui souhaite bonne chance et plein succès dans les tâches à venir".