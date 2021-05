Bayern Munich, Rummenigge inflexible pour Lewandowski

L'attaquant polonais a été annoncé sur le départ, mais les membres du conseil d'administration du Bayern n'ont pas l'intention de le laisser partir.

Robert Lewandowski est devenu le sujet de discussions surprenantes concernant un départ du Bayern Munich cet été, mais le président du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, a rapidement rejeté toute suggestion selon laquelle l'attaquant polonais, meilleur buteur du Bayern Munich cette saison et qui a cruellement manqué à son équipe lors des quarts de finale de la Ligue des champions, serait autorisé à changer d'air.

Il a été suggéré que les champions allemands pourraient être ouverts à l'idée de se séparer du joueur de 32 ans alors qu'ils seraient sur les traces d'Erling Haaland. Les Bavarois aimeraient que le Norvégien suive un parcours de carrière similaire à celui du Polonais qui avait quitté le Borussia Dortmund, gratuitement en fin de contrat, pour rejoindre le Bayern. Sauf que cette fois-ci, le Bayern aurait besoin d'effectuer une très grosse offre pour convaincre son concurrent direct et bénéficierait des fonds de la vente de Lewandowski.

Robert Lewandowski est cependant sur le point de battre le record du plus grand nombre de buts sur une saison en Bundesliga, alors qu'il se rapproche des 40 buts en championnat en 2020-2021, et Rummenigge dit qu'il n'y a aucune chance qu'il quitte l'Allianz Arena de si tôt. "Bien sûr qu'il reste. Qui vend un joueur qui marque 60 buts par an?" a déclaré Rummenigge, président du conseil d'administration du Bayern, à Sport1.

Quand le contrat de Lewandowski expire-t-il?

Le Bayern n'a pas besoin d'envisager de laisser partir Robert Lewandowski car la star du club bavarois est liée à un contrat jusqu'en juin 2023. Qui plus est, l'attaquant polonais ne montre aucun signe de déclin non plus - au contraire même il progresse saison après saison - après avoir marqué 46 autres buts toutes compétitions confondues cette saison, et a parlé de son désir de jouer pendant au moins encore cinq ans au plus haut niveau.

Erling Haaland serait un attrait évident pour le Bayern Munich, comme il l'est pour les équipes de premier plan à travers l'Europe, mais ils n'ont pas de place pour un autre numéro neuf à l'heure actuelle. Ils se vantent déjà d'une option dans cette position que beaucoup considèrent comme la meilleure de la planète, les applaudissements continuant de pleuvoir sur Lewandowski alors qu'il maintient des normes remarquables.

L'ancien attaquant du Bayern Giovane Elber fait partie de ce fan club. Le Brésilien a encensé Robert Lewandowski : "Il n'y a personne comme Lewandowski dans le monde. C'est incroyable comment il a joué ces dernières années, combien de buts il a marqués. Il mérite d'être le meilleur footballeur du monde. Je souhaite que Lewandowski reste longtemps avec le FC Bayern". Et le souhait du Brésilien risque d'être exaucé.