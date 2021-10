Bayern Munich : Robert Lewandowski s'exprime sur ses chances de remporter le Ballon d'Or 2021

Meilleur buteur de Bundesliga sur une seule saison en 2020-2021, l'attaquant du Bayern Munich est l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or 2021.

Vainqueur de la Ligue des champions en 2020, Robert Lewandowski était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or l'an dernier. Malheureusement pour le Polonais, le Covid avait perturbé une partie de la saison et aucun Ballon d'Or n'a été décerné pour cette année 2020. Mais cela pourrait être partie remise. En effet, Robert Lewandowski est incontestablement parmi les joueurs les mieux placés pour remporter la récompense suprême cette année.

Si l'attaquant polonais et son Bayern Munich n'ont pas remporté la Ligue des champions, ce qui lui aurait permis de mettre fin au débat, il a remporté la Bundesliga cette saison et a surtout empilé les buts, à tel point qu'il a battu un record vieux de plus de 50 ans. Robert Lewandowski a détrôné Gerd Müller devenant le meilleur buteur de Bundesliga sur une seule saison. Un fait d'arme qui va peser en sa faveur dans quelques semaines dans la tête des votants. Dans une interview accordée à Marca, Robert Lewandowski s'est dit flatté d'être dans la course au Ballon d'Or.

"La possibilité de gagner le Ballon d'Or signifie beaucoup pour moi, cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j'ai accompli non seulement cette année, mais aussi l'année dernière, dont la cérémonie a été annulée, j'ai gagné beaucoup de titres, j'ai marqué beaucoup de buts, cela signifierait beaucoup pour moi de le gagner, de gagner la Ligue des Champions, la Super Coupe, la Coupe du Monde des Clubs, j'ai battu le record de Gerd Müller avec 41 buts en Bundesliga, c'était quelque chose d'impressionnant, cela me rend très fier et heureux", a analysé le Polonais.

L'article continue ci-dessous

"Tout le monde a vu ce que j'ai fait et ce que je continue à faire. Mes réalisations peuvent répondre à cette question, car les deux dernières années ont été une grande réussite, non seulement pour moi, mais pour tout footballeur de l'histoire. Ce serait le destin après ne pas l'avoir eu l'an dernier ? Je ne sais pas vraiment, parce que l'endroit d'où je viens n'a pas d'importance, parce que j'ai une chance de gagner le Ballon d'Or, j'ai montré que ce n'est pas important d'où vous venez, ce qui compte c'est de travailler dur, pour être là, j'ai montré que malgré un début de carrière difficile, vous pouvez avoir beaucoup de succès et être au sommet", a ajouté l'attaquant du Bayern Munich.

Robert Lewandowski est revenu sur le moment où il a battu le record de Gerd Müller : "Est-ce que j'ai dormi le soir où j'ai battu le record ? Je dois dire que non, je n'ai pas bien dormi, je me souviens bien que la semaine avant le match, j'ai entendu dire que j'étais sur le point de battre le record. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé l'importance de cette rupture, non seulement pour la Bundesliga, mais aussi pour l'histoire du football. Ce jour-là, dans ce match, quand j'essayais de marquer ce but, je me suis dit "c'est difficile mentalement, parce que tout le monde parle de ça".

"Je savais que j'étais très proche, que j'étais sur le point d'entrer dans l'histoire, c'était difficile, mais après avoir marqué dans les dernières secondes du match, je me suis dit "c'est comme un film d'Hollywood", j'étais très fier de moi, de mes coéquipiers, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à battre ce record. Pour être honnête, je ne peux toujours pas le mesurer, mais je sais ce qu'il représente pour les gens qui se souviennent de ce disque vieux de 50 ans", a conclu l'attaquant du Bayern Munich.