Bayern Munich : Renato Sanches, Rummenigge reconnaît son erreur

Sacré Golden Boy en 2016, Renato Sanches, promis à un avenir radieux, avait rencontré quelques difficultés à se montrer à la hauteur des attentes au début de sa carrière. Confronté à une pression démesurée dès ses débuts, l'ancien du Bayern Munich a su réhausser son niveau de jeu depuis son arrivée à Lille. Selon lui, il est même devenu un autre joueur dans le Nord.



Kompany et ses joueurs victimes d'insultes racistes

"Il suffit d'analyser mon jeu maintenant et mon jeu de l'Euro. C'est clair que je suis un autre joueur. Je suis plus prudent balle au pied, je ne rate pas autant de passes et je ne perds pas autant de balles que j'en perdais auparavant. Je suis mieux positionné sur le terrain et c'est grâce à l'expérience emmagasinée pour mieux comprendre le jeu. Pour toutes ces raisons-là, je pense être un meilleur joueur aujourd'hui que je ne l'étais en 2016", avait-il confié pour le média portugais MaisFutebol.

"Nous l'avons fait signer un ou deux ans trop tôt"

L'article continue ci-dessous

À l'époque, le Bayern Munich, bluffé par ses prestations à l'Euro, n'avait pas hésité à débourser la coquette somme de 35 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un investissement qui s'était avéré infructueux. Avec le recul, l’ancien président Karl-Heinz Rummenigge réalise que le milieu de terrain du LOSC était encore trop jeune pour assumer de telles attentes en Bavière.

"Je pense que nous l'avons fait signer un ou deux ans trop tôt, mais nous avions envie de le sécuriser. À 18 ans, il y avait déjà une grande attente autour de lui en Europe. Nous avions payé 35 millions d'euros, c'était beaucoup d'argent. Il avait réalisé un très bon Euro et il avait été élu Golden Boy. (...) J'ai récemment vu son match contre Wolfsbourg, il a été bon, c'était l'un des meilleurs et peut-être même le meilleur sur le terrain. Lille a gagné 3-0, en partie grâce à lui", a expliqué l’Allemand au média Bild. Désormais âgé de 24 ans, Renato Sanches semble en effet être arrivé à maturité.