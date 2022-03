Toujours invaincu en Ligue des champions cette saison, le Bayern Munich, accroché en Autriche en huitièmes de finale aller (1-1), jouait sa qualification pour les quarts à l'Allianz Arena contre le RB Salzbourg, ce mardi soir.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bavarois n'ont pas fait dans le détail. Dès la 12e minute, Robert Lewandowski transformait avec un plat du pied droit un penalty obtenu par ses soin et trompait Philipp Köhn pour le 1-0.

Rebolote quelques instants plus tard avec un nouveau penalty obttenu par "Lewy". Le Polonais s'offrait un doublé avec une frappe rasante du plat du pied droit.

L'ancien joueur de Dortmund gagnait ensuite son duel face à Köhn, mal sorti, du pied droit, à la suite d'un contre munichois.

Un tripl de Lewandowski après 23 minutes de jeu auquel venait s'ajouterune réalisation signée Gnabry d'un tir au ras du sol après un service signé Kingsley Coman après 31 minutes de jeu.

En seconde période, Thomas Muller allait s'inviter à la fête en marquant le 5e but de la rencontre. Le meneur allemand marquait d'une frappe gagnante du pied gauche dans la surface.

Salzbourg allait réduire le score à 20 minutes du terme d'une frappe du gauche signée Kjaergaard pour le but d'honneur dans cette partie.

Thomas Muller et Leroy Sané marquaient les buts du 7-1 en fin de match et le score n'allait ensuite plus évoluer avec un Bayern Munich sans pitié et à surveiller lors de la suite de la compétition.