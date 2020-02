Bayern Munich, Lucas Hernandez fait son retour

Trois mois après sa grosse blessure à la cheville, Lucas Hernandez fait son retour.

Hans-Dieter Flick, le manager du Bayern, a retenu Lucas Hernandez dans le groupe pour la réception d' en 8es de finale de la coupe d' ce mercredi.

L'international français entrevoit enfin le bout du tunnel. Touché au genou début octobre, il avait ensuite été victime d'une lésion au ligament de sa cheville droite quelques jours plus tard en sur la pelouse de l'Olympiacos (2-3).

Des pépins physiques qui sont derrière lui désormais, lui qui est dans le groupe du Bayern qui reçoit Hoffenheim ce mercredi en 8es de finale de la coupe d'Allemagne.

Son entraîneur, Hans-Dieter Flick, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse: "Nous sommes tous heureux de son retour, mais on va continuer étape par étape. Lucas fait de gros progrès et en est exactement là où nous voulions qu'il en soit. C'est important qu'il soit là et qu'on le laisse jouer si l'opportunité se présente afin qu'il puisse se jauger pendant un match".