Bayern Munich : l'énorme punition envisagée envers Sadio Mané après son coup de sang envers Leroy Sané

Après avoir attaqué son coéquipier suite à la défaite contre Manchester City, Sadio Mané risque gros avec le Bayern Munich.

Rien ne va plus pour Sadio Mané et le Bayern Munich. Après des débuts très prometteurs en Bavière, le Sénégalais a eu du mal à trouver sa place dans sa nouvelle équipe et a été freiné par une vilaine blessure juste avant la Coupe du monde. Depuis, Sadio Mané n'a pas retrouvé son niveau et est souvent contraint d'assister aux matches de son équipe depuis le banc de touche.

Pas une simple amende

Remplaçant en milieu de semaine face à Manchester City, Sadio Mané est entré en cours de jeu et n'a pas eu l'occasion de se montrer décisif. En revanche, le Sénégalais s'est illustré d'une autre façon. En effet, Sadio Mané a été aperçu dans une discussion houleuse avec Leroy Sané. Une discussion qui a laissé des traces. Les choses se sont envenimées lorsque les deux hommes sont retournés dans les vestiaires où ils se sont affrontés et Mane aurait frappé Sane au visage, d'après les informations de Bild.

Après une passe ratée de Sané envers Mané, qui faisait un appel en profondeur plutôt que dans les pieds, le premier a reproché au second de manière assez véhémente son appel, ce qui n'a visiblement pas plu au Sénégalais qui a mal réagi en fin de match. Cet acte de violence fait énormément parler en Allemagne et pourrait coûter cher à Sadio Mané.

Un départ envisagé

Le conseil d'administration du Bayern Munich réfléchit actuellement à une sanction appropriée pour sa star sénégalaise. Le journaliste de Sky Germany Florian Plettenburg rapporte que la punition ira "au-delà d'une amende". Plettenburg note que le conseil d'administration envisage une série d'options, y compris une suspension ou même une "séparation" entre le club et le joueur.

Autrement dit, Sadio Mané pourrait être vendu l'été prochain, puisqu'il est très peu probable voir impossible que le Bayern Munich résilie le contrat d'un tel actif. Si une telle issue devait arriver, la carrière bavaroise du Sénégalais serait un réel échec, lui qui a été tancé par Oliver Kahn, reprochant à Mané de ne pas savoir gérer la concurrence faute d'en avoir eu à Liverpool, après la rencontre face à Manchester City.

Sadio Mané devrait s'excuser auprès de ses coéquipiers choqués aujourd'hui, alors que l'équipe reprend l'entraînement à Munich. La défaite 3-0 à l'Etihad aura été un coup de massue dans une saison frustrante pour Mane, avec une blessure qui lui a coûté une place à la Coupe du monde et qui a limité son impact au niveau national. Le Bayern reprend le chemin du championnat samedi contre Hoffenheim. Reste à savoir si Mané sera de la partie.